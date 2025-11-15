خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى قسمين أحدهما يخضع لسيطرة الاحتلال وقوات دولية



ذكرت صحيفة "الجارديان" نقلا عن مصادرها أن الجيش الأمريكي يدرس خطة لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين أحدهما يخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي والقوات الدولية.

وفي سياق أخر ؛ أعلنت الأمم المتحدة أن إسرائيل لم تسمح بدخول نحو 4 آلاف منصة نقالة تحتوي على إمدادات أساسية إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري.

وشددت المنظمة على أن هذا الإجراء يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، ويعيق وصول الغذاء والمستلزمات الطبية والمواد الأساسية للمدنيين، داعيةً إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات بشكل عاجل لتفادي تفاقم الوضع الإنساني.

و ضربت منذ صباح الجمعة أمطارا غزيرة وعواصف رعدية قطاع غزة، إثر منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ما أدى إلى غرق مئات خيام النازحين وتلف ممتلكاتهم، وزيادة معاناتهم المستمرة منذ أكثر من عامين في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

فيما حذر المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، من خطورة الوضع، مشددًا على أن "كل ثانية في غزة تُعرض حياة المواطنين للخطر"، لافتًا إلى أن الإمكانيات المتاحة لمواجهة الكارثة محدودة بسبب القيود المفروضة على إدخال المعدات اللازمة.

وأضاف بصل: "المنازل المتصدعة والآيلة للسقوط معرضة للانهيار تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة".

ودعا الدفاع المدني المواطنين، وخصوصًا النازحين في الخيام ومراكز الإيواء، إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، بما في ذلك فتح قنوات ومصارف ترابية لتصريف مياه الأمطار حول الخيام وتثبيت الخيام جيدًا ووضع سواتر ترابية لمنع دخول المياه، لا سيما في المناطق الساحلية وتجنب المباني المتضررة أو غير الصالحة للسكن وعدم إشعال النيران قرب المواد القابلة للاشتعال داخل الخيام وتوخي الحذر أثناء التنقل وتجنب الطرق المغمورة أو الوعرة.

يأتي هذا الوضع ليضيف مأساة جديدة على سكان غزة الذين يعانون منذ سنوات من تداعيات الاحتلال، مع نقص شديد في الإمكانيات لمواجهة الكوارث الطبيعية وحماية المدنيين.