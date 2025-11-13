الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، بعد احتجازهم لفترات متفاوتة خلال الحرب التي استمرت لعامين على القطاع، والتي خلّفت دماراً واسعاً وآلاف الضحايا.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، لوكالة الأناضول، بأن الأسرى الأربعة أُطلق سراحهم عبر بوابة كيسوفيم الواقعة على السياج الفاصل شرق غزة، حيث تم تسليمهم إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نقلتهم إلى المستشفى لتلقي الفحوصات والرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت المصادر أن المفرج عنهم كانوا قد اعتُقلوا في حوادث منفصلة خلال العمليات البرية التي نفذها جيش الاحتلال داخل مناطق مختلفة من القطاع، مشيرة إلى أنهم خضعوا للاستجواب في مراكز احتجاز إسرائيلية طوال الأشهر الماضية. ولم تُعلن الجهات الطبية بعد تفاصيل أوفى حول حالتهم الصحية، غير أن التقارير الأولية تشير إلى ظهور علامات إرهاق وسوء تغذية واضحة على أجسادهم.

وقال معتقلون سابقون من غزة إن العديد من الأسرى الذين أُفرج عنهم مؤخرًا يعانون من إصابات وتعذيب جسدي ونفسي شديد أثناء فترات احتجازهم، فضلاً عن حرمانهم من الغذاء والعلاج والرعاية الإنسانية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من تنفيذ إسرائيل عملية إفراج جماعية شملت نحو 1700 أسير من قطاع غزة، جرى إطلاق سراحهم في 13 أكتوبر الماضي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وُقّع بين حركة "حماس" وإسرائيل، برعاية دولية. وأكدت التقارير الحقوقية حينها أن معظم المفرج عنهم وصلوا في حالة صحية متدهورة، وأفاد بعضهم بتعرضهم للتعذيب والتجويع والإهانة أثناء الاعتقال.

ولا يزال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال، يعانون ظروف احتجاز قاسية تشمل الحرمان من العلاج والرعاية الطبية، الأمر الذي تسبب في وفاة عدد من المعتقلين وفقاً لما وثقته منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 أنهى الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة، التي وُصفت بأنها حرب إبادة بدعم أمريكي مباشر. وأسفرت الحرب، بحسب وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفاً آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار هائل طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.