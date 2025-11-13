قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا يليق بالأهلي.. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر
بعد هجوم المستوطنين.. الرئيس الإسرائيلي يدعو لوقف العنف ضد الفلسطينيين
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا
والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة
مصر تطلق أول أتوبيس برمائي في الشرق الأوسط من ضفاف النيل
لماذا لا يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء توضح الحكمة
الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي
جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر
قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة
مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي
السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
أخبار العالم

الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة

الاحتلال يفرج عن اسرى فلسطينيين
الاحتلال يفرج عن اسرى فلسطينيين
علي صالح

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، بعد احتجازهم لفترات متفاوتة خلال الحرب التي استمرت لعامين على القطاع، والتي خلّفت دماراً واسعاً وآلاف الضحايا.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، لوكالة الأناضول، بأن الأسرى الأربعة أُطلق سراحهم عبر بوابة كيسوفيم الواقعة على السياج الفاصل شرق غزة، حيث تم تسليمهم إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نقلتهم إلى المستشفى لتلقي الفحوصات والرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت المصادر أن المفرج عنهم كانوا قد اعتُقلوا في حوادث منفصلة خلال العمليات البرية التي نفذها جيش الاحتلال داخل مناطق مختلفة من القطاع، مشيرة إلى أنهم خضعوا للاستجواب في مراكز احتجاز إسرائيلية طوال الأشهر الماضية. ولم تُعلن الجهات الطبية بعد تفاصيل أوفى حول حالتهم الصحية، غير أن التقارير الأولية تشير إلى ظهور علامات إرهاق وسوء تغذية واضحة على أجسادهم.

وقال معتقلون سابقون من غزة إن العديد من الأسرى الذين أُفرج عنهم مؤخرًا يعانون من إصابات وتعذيب جسدي ونفسي شديد أثناء فترات احتجازهم، فضلاً عن حرمانهم من الغذاء والعلاج والرعاية الإنسانية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من تنفيذ إسرائيل عملية إفراج جماعية شملت نحو 1700 أسير من قطاع غزة، جرى إطلاق سراحهم في 13 أكتوبر الماضي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وُقّع بين حركة "حماس" وإسرائيل، برعاية دولية. وأكدت التقارير الحقوقية حينها أن معظم المفرج عنهم وصلوا في حالة صحية متدهورة، وأفاد بعضهم بتعرضهم للتعذيب والتجويع والإهانة أثناء الاعتقال.

ولا يزال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال، يعانون ظروف احتجاز قاسية تشمل الحرمان من العلاج والرعاية الطبية، الأمر الذي تسبب في وفاة عدد من المعتقلين وفقاً لما وثقته منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 أنهى الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة، التي وُصفت بأنها حرب إبادة بدعم أمريكي مباشر. وأسفرت الحرب، بحسب وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفاً آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار هائل طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أسرى فلسطينيين قطاع غزة شهداء الأقصى غزة جيش الاحتلال

