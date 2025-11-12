مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عدداً من القذائف المدفعية استهدفت مواقع في منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، ما يشكل استمراراً لسلسلة انتهاكات متكررة تشهدها مناطق الجنوب السوري منذ عدة أشهر.

وتشهد هذه المناطق سلسلة من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية، التي تشمل عمليات اعتقال وتفتيش ومداهمات، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وفي سياق متصل، توغلت قوة إسرائيلية اليوم الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي على الطريق الواصل بين قرية أبو غارة وبلدة سويسة، وأقامت حاجزاً على الطريق ومنعت المارة من العبور، بحسب مراسل "سانا". وكانت قوات إسرائيلية قد توغلت أمس في قريتي الصمدانية والمشيرفة بنفس الريف.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي السورية، وهو ما تدينه دمشق وتعتبره خرقاً صريحاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.

وتطالب الحكومة السورية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات وحماية سيادة البلاد.