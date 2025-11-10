قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: انا على وفاق مع الشرع وأتوقع نجاحه في تعافي واستقرار سوريا

ترامب خلال لقاء الشرع في البيت الابيض
علي صالح

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إشادته البالغة بنظيره السوري في تأكيد لنجاح القمة التاريخية التي جمعته بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في البيت الأبيض اليوم الاثنين. 

وصرح ترامب لوسائل الإعلام عقب الزيارة الاولى لرئيس سوري منذ ما يقرب من 80 عاما، قائلاً: "أنا على وفاق معه"، في إشارة إلى العلاقة الإيجابية التي نشأت بينهما خلال سلسلة اللقاءات الأخيرة.

ولم يقتصر الأمر على إعلان التفاهم المشترك، بل منح ترامب الرئيس الشرع "شهادة قوة" سياسية، حيث أكد أنه يرى فيه "رئيساً قوياً". 

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنا متأكد من قيامه بعمل ناجح" في قيادة سوريا نحو الاستقرار والتعافي.

وتأتي هذه التصريحات لتعكس تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، حيث انتقلت واشنطن من مرحلة العزلة والمقاطعة إلى مرحلة الشراكة والاعتراف بالقيادة الجديدة. 

ويعزز هذا الوصف ثقة واشنطن في قدرة القيادة السورية الحالية على إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد بعد سنوات من النزاع. 

كما أن استخدام ترامب لمصطلح "الوفاق" يؤشر إلى أن المباحثات التي جرت بين الجانبين، واستمرت لأكثر من ساعتين، كانت مثمرة وتجاوزت مرحلة استكشاف النوايا إلى الاتفاق على أسس للتعاون المستقبلي.

التقارب العلني من جانب ترامب مع الرئيس الشرع، الأول من نوعه لرئيس سوري يدخل المكتب البيضاوي منذ عام 1946، يُنظر إليه في الأوساط الدبلوماسية كإشارة إلى وجود صفقة إقليمية أوسع يتم العمل عليها. فبعد إعلان الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المرتبطة بـ"قانون قيصر" (مع استثناء المعاملات مع إيران وروسيا)، يرى المحللون أن الإدارة الأمريكية تفتح الباب أمام دمشق للمساهمة في ملفات إقليمية كبرى.

وتشتمل هذه الملفات على جهود مكافحة الإرهاب والتحالف ضد تنظيم داعش، إضافة إلى دور سوريا في تعزيز الاستقرار الحدودي والتعاون الاقتصادي. ويبدو أن ترامب يراهن على "القوة" و"النجاح" الذي رآه في شخصية الشرع ليكون شريكاً موثوقاً به في هندسة شرق أوسط جديد، يضمن المصالح الأمريكية والإقليمية.

الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

العبور الجديدة

العبور الجديدة على خط التنمية.. اجتماعات عاجلة لتسريع مشروعات الإسكان وتقنين الأراضي

المجتمعات العمرانية

هيئة المجتمعات العمرانية تتفقد مشروعات الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان وحدائق العاشر

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي مضاعفة حجم التجارة البينية

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

