ترامب: انا على وفاق مع الشرع وأتوقع نجاحه في تعافي واستقرار سوريا

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إشادته البالغة بنظيره السوري في تأكيد لنجاح القمة التاريخية التي جمعته بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في البيت الأبيض اليوم الاثنين.

وصرح ترامب لوسائل الإعلام عقب الزيارة الاولى لرئيس سوري منذ ما يقرب من 80 عاما، قائلاً: "أنا على وفاق معه"، في إشارة إلى العلاقة الإيجابية التي نشأت بينهما خلال سلسلة اللقاءات الأخيرة.

ولم يقتصر الأمر على إعلان التفاهم المشترك، بل منح ترامب الرئيس الشرع "شهادة قوة" سياسية، حيث أكد أنه يرى فيه "رئيساً قوياً".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنا متأكد من قيامه بعمل ناجح" في قيادة سوريا نحو الاستقرار والتعافي.

وتأتي هذه التصريحات لتعكس تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، حيث انتقلت واشنطن من مرحلة العزلة والمقاطعة إلى مرحلة الشراكة والاعتراف بالقيادة الجديدة.

ويعزز هذا الوصف ثقة واشنطن في قدرة القيادة السورية الحالية على إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد بعد سنوات من النزاع.

كما أن استخدام ترامب لمصطلح "الوفاق" يؤشر إلى أن المباحثات التي جرت بين الجانبين، واستمرت لأكثر من ساعتين، كانت مثمرة وتجاوزت مرحلة استكشاف النوايا إلى الاتفاق على أسس للتعاون المستقبلي.

التقارب العلني من جانب ترامب مع الرئيس الشرع، الأول من نوعه لرئيس سوري يدخل المكتب البيضاوي منذ عام 1946، يُنظر إليه في الأوساط الدبلوماسية كإشارة إلى وجود صفقة إقليمية أوسع يتم العمل عليها. فبعد إعلان الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المرتبطة بـ"قانون قيصر" (مع استثناء المعاملات مع إيران وروسيا)، يرى المحللون أن الإدارة الأمريكية تفتح الباب أمام دمشق للمساهمة في ملفات إقليمية كبرى.

وتشتمل هذه الملفات على جهود مكافحة الإرهاب والتحالف ضد تنظيم داعش، إضافة إلى دور سوريا في تعزيز الاستقرار الحدودي والتعاون الاقتصادي. ويبدو أن ترامب يراهن على "القوة" و"النجاح" الذي رآه في شخصية الشرع ليكون شريكاً موثوقاً به في هندسة شرق أوسط جديد، يضمن المصالح الأمريكية والإقليمية.