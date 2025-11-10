نتنياهو يزعم: قضينا على محور الشر الإيراني وقمنا بتغيير الشرق الأوسط

أدلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بادعاءات مثيرة للجدل، مؤكداً أن إسرائيل نجحت في "القضاء على محور الشر الإيراني"، وأن هذه الإنجازات غيرت من شكل المشهد السياسي والاستراتيجي في المنطقة برمتها.

جاء هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، وتتواصل فيه العمليات الإسرائيلية في غزة والاشتباكات الحدودية.

ولم يقدم نتنياهو تفاصيل دقيقة حول كيفية "القضاء" على ما يسميه "محور الشر" الذي تقوده إيران، والذي يشمل فصائل مسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن. إلا أن تصريحه يعكس محاولة واضحة لربط العمليات العسكرية الحالية، خاصةً في غزة، بـ"إنجاز استراتيجي" أوسع نطاقاً، يهدف إلى تحجيم النفوذ الإيراني.

ويرى نتنياهو أن العمليات العسكرية والضغط السياسي الذي مارسته إسرائيل خلال الفترة الماضية قد أدى إلى تفكيك قدرات هذا المحور، أو على الأقل إلى إضعافها بشكل حاسم. ويأتي هذا الادعاء في وقت تستمر فيه فصائل هذا المحور في شن هجمات متفرقة ضد مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول مدى دقة هذا التصريح.

واستخدم نتنياهو عبارة "قمنا بتغيير الشرق الأوسط"، في إشارة إلى أن سياسات حكومته لم تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل امتدت لتؤثر على الجغرافيا السياسية للمنطقة. ويُعتقد أن نتنياهو يقصد بذلك اتفاقيات التطبيع، التقارب غير المسبوق مع بعض الدول العربية، الذي وصفه سابقاً بـ"توسيع دائرة السلام"، مؤكداً أن هذا التوسع يتم "بالقوة".

وإعادة التموضع الأمريكي، حيث يرى أن الضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه طهران، قد يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة.

وعلى الرغم من مزاعم نتنياهو حول تغيير المنطقة، تشير تقارير دولية إلى أن النفوذ الإيراني لا يزال قوياً، وأن المنطقة تواجه خطر تصعيد إقليمي واسع، بدلاً من التغيير الإيجابي الموعود.

ويرى محللون أن هذا الخطاب يهدف في المقام الأول إلى تعزيز صورته الداخلية كقائد يحقق انتصارات استراتيجية، في ظل الضغوط السياسية والشعبية التي يواجهها بسبب أحداث 7 أكتوبر.