هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب

علق الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد شميرر، على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول مساعي الولايات المتحدة لنشر قوة حفظ سلام دولية في غزة، قائلاً إن هناك جهوداً في الأمم المتحدة للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لتشكيل هذه القوة.

وأوضح شميرر، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الأمريكي موجود حالياً في المنطقة، وخاصة في إسرائيل، للمساعدة في ضمان استمرار وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، ومراقبة الأوضاع الميدانية في غزة لضمان التزام الطرفين بالهدنة.

وأضاف أن زيارة كل من ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمثل خطوة مهمة لضمان توافق الجانب الإسرائيلي على المضي في تنفيذ مراحل الخطة المقبلة.

وفي رده على سؤال حول مدى استعداد إسرائيل للمضي قدماً في الاتفاق وعدم وضع عراقيل أمام تنفيذ المساعدات الإنسانية، قال شميرر: "علينا أن نكون حذرين ونأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكن يمكن مراقبة الوضع لضمان ألا تعيد حركة حماس أو الأطراف الأخرى عملياتها العسكرية."

وأشار إلى أن هناك تحديات خاصة تتعلق بالمقاتلين في رفح الفلسطينية، معبّراً عن أمله في أن تؤدي المحادثات المرتقبة في إسرائيل إلى إزالة العقبات وحل هذه القضايا، مختتمًا بالقول: "أنا متفائل، لكن إحراز التقدم سيتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة من جميع الأطراف."

