حسام حسن يتحدى: لا نخشى أحدا وجاهزون لتكرار سيناريو 98 أمام جنوب إفريقيا

أكد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر أن الفراعنة لا يخشون أحد وجاهزون لتخطي أي منتخب فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة جنوب أفريقيا :

كافة مباريات كأس أمم إفريقيا مهمة ونحترم جميع المنتخبات ومنتخب جنوب أفريقيا من المنتخبات القوية لكننا نلعب لتحقيق نتائج إيجابية ، ونلعب للفوز وحصد النقاط الثلاث.



تابع حسام حسن: ⁠نلعب كل مباراة على حدة وندرس نقاط القوة والضعف وأشكر الجماهير المصرية و المغربية علي مساندتهم لنا في مباراة زيمبابوي.



أضاف العميد: ⁠نشعر بالراحة في وجودنا في دولة المغرب الشقيقة وجميع اللاعبين المصريين جاهزين وأثق في حراس المرمي جميعا وقادرين علي حراسة مرمى المنتخب.

واصل: ⁠سعيد بإلتفاف الشارع المصري حول منتخب مصر ومؤازرتنا ولدي ثقة في جميع اللاعبين وكل مباراة لها طريقة لعب مختلفة ودوري كمدير فني معالجة الأخطاء في حالة و جودها خلال المباراة.



وأكمل: سوف يتم حسم موقف الثنائي مصطفي محمد ومحمد حمدي في مران اليوم والبطولة تضم منتخبات قوية وهذا أمر طبيعي ، والبطولة ليست سهلة ولكننا جاهزون.

وأتم: ⁠طريقة لعب الجنوب أفريقية مثل الأندية طريقة واحدة ولكننا جاهزون وتقابلنا مع أنديتهم ممثلة في الاهلي و الزمالك و بيراميدز أكثر من مرة و⁠تفوقنا علي جنوب أفريقيا في ٩٨ وإن شاء الله نكرر هذا الأمر.

وقال حسام حسن أيضا: إمام عاشور لاعب كبير و تبديله كان بسبب طريقة اللعب ، واللعب بمهاجم صريح و⁠جاهزون لمواجهة أي منتخب في البطولة ، ولا نخشي أحد.



واستطرد العميد: سعيد بأداء اللاعبين في مباراة زيمبابوي وعلى رأسهم محمد صلاح و⁠الأرقام و الإحصائيات تؤكد تفوقنا في مباراة زيمبابوي وظهرنا بمستوى مميز ، وعلى رأسهم محمد صلاح.



-وأردف العميد: محمد الشناوي من أفضل حراس مرمى في أفريقيا وصلاح من أفضل اللاعبين في العالم وأثق في جميع اللاعبين وراض عن أداء جميع اللاعبين.



واختتم حديثه قائلا: ⁠كرة القدم فيها متغييرات وكل منتخب يواجه مصر يبذل قصارى جهده لتحقيق نتائج إيجابية أمامنا ولكن كما قلت نحن جاهزون .