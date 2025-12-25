تحدٍ جديد للفراعنة في كأس الأمم.. حسام حسن: جاهزون لمواجهة جنوب إفريقيا

في أجواء يسودها التركيز والثقة يواصل منتخب مصر استعداداته القوية لمواصلة مشواره في البطولة واضعًا عينيه على تحقيق الفوز في كل مواجهة.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المُرتقبة بين منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي يستضيفها ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في تمام الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، وذلك في إطار ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتنقل المباراة حصريًا شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة، المالكة لحقوق البث الرسمي لجميع مباريات البطولة داخل منطقة الشرق الأوسط، حيث تذاع المواجهة على الهواء مباشرة مساء الجمعة.

المؤتمر الصحفي لحسام حسن

وقبل موقعة جنوب أفريقيا المرتقبة عقد حسام حسن المدير الفني للفراعنة مؤتمرًا صحفيًا أكد خلاله جاهزية المنتخب واحترامه لكل المنافسين مع الإصرار على القتال من أجل النقاط الثلاث ومواصلة النتائج الإيجابية.

وأكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء مشددًا على أن جميع مباريات البطولة مهمة وأن المنتخب يدخل كل مواجهة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال حسن إن الجهاز الفني يتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى مع دراسة نقاط القوة والضعف لكل منافس موضحًا أن منتخب جنوب أفريقيا من المنتخبات القوية ويحظى بالاحترام الكامل لكن هدف المنتخب المصري دائمًا هو تحقيق نتيجة إيجابية.

ووجه المدير الفني الشكر للجماهير المصرية والمغربية على دعمهم ومساندتهم خلال مباراة زيمبابوي مؤكدًا شعور البعثة بالراحة والاستقرار في دولة المغرب الشقيقة.

وأوضح حسام حسن أن جميع اللاعبين جاهزون خاصة في مركز حراسة المرمى معبرًا عن ثقته الكاملة في كل الحراس وقدرتهم على حماية مرمى المنتخب كما أبدى سعادته بالتفاف الشارع المصري حول المنتخب ودعمه المستمر.

وأشار المدير الفني إلى أن لكل مباراة أسلوب لعب مختلف وأن دوره الأساسي هو معالجة الأخطاء حال حدوثها أثناء اللقاءات لافتًا إلى أنه سيتم حسم موقف الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي خلال مران اليوم.

وأضاف أن البطولة تضم منتخبات قوية وهو أمر طبيعي مؤكدًا أن المنافسات لن تكون سهلة لكن المنتخب المصري جاهز للتحدي.

وتطرق للحديث عن أسلوب لعب منتخب جنوب أفريقيا، موضحًا أنه يشبه طريقة لعب الأندية وهي مدرسة معروفة سبق مواجهتها من خلال لقاءات الأهلي والزمالك وبيراميدز مع أندية جنوب أفريقيا.

وأكد حسام حسن أن المنتخب المصري سبق له التفوق على جنوب أفريقيا في نسخة 1998 معربا عن أمله في تكرار هذا الإنجاز كما أوضح أن تبديل إمام عاشور في المباراة الماضية جاء لأسباب فنية تتعلق بطريقة اللعب والاعتماد على مهاجم صريح.

وأعرب المدير الفني عن رضاه التام بأداء اللاعبين في مباراة زيمبابوي وعلى رأسهم محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الأرقام والإحصائيات أكدت تفوق المنتخب وظهوره بمستوى مميز.