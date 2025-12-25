قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
رياضة

تحدٍ جديد للفراعنة في كأس الأمم.. حسام حسن: جاهزون لمواجهة جنوب إفريقيا

حسام حسن
حسام حسن
منتصر الرفاعي

في أجواء يسودها التركيز والثقة يواصل منتخب مصر استعداداته القوية لمواصلة مشواره في البطولة واضعًا عينيه على تحقيق الفوز في كل مواجهة. 

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المُرتقبة بين منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي يستضيفها ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في تمام الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، وذلك في إطار ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتنقل المباراة حصريًا شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة، المالكة لحقوق البث الرسمي لجميع مباريات البطولة داخل منطقة الشرق الأوسط، حيث تذاع المواجهة على الهواء مباشرة مساء الجمعة.

المؤتمر الصحفي لحسام حسن 

وقبل موقعة جنوب أفريقيا المرتقبة عقد حسام حسن المدير الفني للفراعنة مؤتمرًا صحفيًا أكد خلاله جاهزية المنتخب واحترامه لكل المنافسين مع الإصرار على القتال من أجل النقاط الثلاث ومواصلة النتائج الإيجابية.

وأكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء مشددًا على أن جميع مباريات البطولة مهمة وأن المنتخب يدخل كل مواجهة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال حسن إن الجهاز الفني يتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى مع دراسة نقاط القوة والضعف لكل منافس موضحًا أن منتخب جنوب أفريقيا من المنتخبات القوية ويحظى بالاحترام الكامل لكن هدف المنتخب المصري دائمًا هو تحقيق نتيجة إيجابية.

ووجه المدير الفني الشكر للجماهير المصرية والمغربية على دعمهم ومساندتهم خلال مباراة زيمبابوي مؤكدًا شعور البعثة بالراحة والاستقرار في دولة المغرب الشقيقة.

وأوضح حسام حسن أن جميع اللاعبين جاهزون خاصة في مركز حراسة المرمى معبرًا عن ثقته الكاملة في كل الحراس وقدرتهم على حماية مرمى المنتخب كما أبدى سعادته بالتفاف الشارع المصري حول المنتخب ودعمه المستمر.

وأشار المدير الفني إلى أن لكل مباراة أسلوب لعب مختلف وأن دوره الأساسي هو معالجة الأخطاء حال حدوثها أثناء اللقاءات لافتًا إلى أنه سيتم حسم موقف الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي خلال مران اليوم.

وأضاف أن البطولة تضم منتخبات قوية وهو أمر طبيعي مؤكدًا أن المنافسات لن تكون سهلة لكن المنتخب المصري جاهز للتحدي.

وتطرق للحديث عن أسلوب لعب منتخب جنوب أفريقيا، موضحًا أنه يشبه طريقة لعب الأندية وهي مدرسة معروفة سبق مواجهتها من خلال لقاءات الأهلي والزمالك وبيراميدز مع أندية جنوب أفريقيا.

وأكد حسام حسن أن المنتخب المصري سبق له التفوق على جنوب أفريقيا في نسخة 1998 معربا عن أمله في تكرار هذا الإنجاز كما أوضح أن تبديل إمام عاشور في المباراة الماضية جاء لأسباب فنية تتعلق بطريقة اللعب والاعتماد على مهاجم صريح.

وأعرب المدير الفني عن رضاه التام بأداء اللاعبين في مباراة زيمبابوي وعلى رأسهم محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الأرقام والإحصائيات أكدت تفوق المنتخب وظهوره بمستوى مميز.

حسام حسن منتخب مصر منتخب جنوب افريقيا منتخب زيمبابوي كأس الأمم الأفريقية

