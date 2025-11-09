وزير خارجية قبرص يجري مناقشات حول غزة مع نظيره الإسرائيلي

ناقش وزير الخارجية القبرصي قسطنطينوس كومبوس ، اليوم الأحد ، مستقبل غزة مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.



وقال كومبوس ، في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية عقب انتهاء زيارة استغرقت يوما واحدا إلى إسرائيل ، : "بالطبع، نوقشت قضايا تتعلق بمنطقتنا مع التركيز على ما يخص مستقبل غزة وضرورة تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



وأضاف أنه أبلغ ساعر بـ"دور قبرص كجسر للتعاون بين الشركاء الدوليين"، مشيرا إلى أنه طرح "المقترحات الستة ذات الصلة" التي قدمها الرئيس نيكوس خريستودوليدس خلال قمة حول مستقبل غزة عقدت في مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي.