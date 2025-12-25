زاخاروفا : المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا تحرز تقدماً بطيئاً

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا في إطار ما اتفق عليه في أنكوريج.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لها أن المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا تحرز تقدماً بطيئاً لكن نحو المسار الصحيح.

كما دعت موسكو واشنطن إلى مقاومة المحاولات الخبيثة التي تقوم بها الدول الغربية لتقويض الجهود المبذولة في أوكرانيا.

بشأن فكرة وزير الدفاع الليتواني تمويل كييف من عائدات عبور الأسمدة البيلاروسية ذكرت زاخاروفا : ليتوانيا في طليعة حزب الحرب.

وشددت زاخاروفا على أن موسكو دائما منفتحة على التعاون والشراكة مع الغرب لكن كي تعود الأمور إلى نصابها لا بد من تصحيح النهج وهذا ما نفتقده الآن