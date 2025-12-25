قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينتي «رأس الحكمة الجديدة» و«شمس الحكمة»

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مدينتي "رأس الحكمة الجديدة" و" شمس الحكمة"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء شكري همت "ممثل وزارة الداخلية"، واللواء محمد سعيد، مساعد وزير النقل للمشروعات، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، واللواء/ حسام السيسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة النقل، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق، والمهندس وليد حجاج، رئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة، و خلف السيد، رئيس مدينة رأس الحكمة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة المستمرة لمستجدات الموقف الخاص بمختلف ما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات على أرض مدينتي "رأس الحكمة الجديدة" و"شمس الحكمة"، مؤكداً فى هذا الصدد الاهتمام بإتاحة وتوفير مختلف الخدمات لأهالي المجتمع البديل بـ "شمس الحكمة"، والإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال ومشروعات الطرق والمرافق وما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات، وذلك بما يسهم فى توفير حياة كريمة وحضارية لأهالي "شمس الحكمة".

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والطرق بشمس الحكمة، واطلاق التيار الكهربائي وانارة مختلف الطرق والشوارع بها، كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من وتشغيل المدرسة التجريبي بشمس الحكمة خلال العام الدراسي الحالي.

واستعرض الاجتماع، موقف السكن البديل، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تحرير 277 عقدا، واجراء معاينات لـ 400 طلب، وأنه جار إجراء المعاينة لعدد 247 طلبا آخر.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لموقف إزالة الاشغالات بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وما يتم صرفه من تعويضات سواء للمباني، أو قطع الأراضي، أو المغروسات.    

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال بالمنطقة الاستثمارية والفندقية، وما تتضمنه من مكونات استثمارية وفندقية وإدارية، هذا إلى جانب استعراض الموقف التنفيذى لمطار رأس الحكمة.

وتمت الإشارة إلى أن مختلف ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بكل من "رأس الحكمة" و" شمس الحكمة" توفر الآلاف من فرص العمل لأهالي المنطقة، وهو ما يسهم فى رفع مستويات المعيشة، وتحقيق العوائد التنموية والاجتماعية.

وتطرق الاجتماع، لموقف تسليم قطاعات الأراضي، التى تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ مشروعات شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية، ولفت رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية واستثمارية فى هذه المنطقة الواعدة، يأتي فى إطار جهود تعظيم الاستفادة مما تمتلكه الدولة من مقومات وامكانات فى العديد من القطاعات. 

راس الحكمة شمس الحكمة الساحل الشمالي مطروح مدبولي

