حسام حسن يكشف نقاط القوة في منتخب جنوب إفريقيا قبل اللقاء المرتقب

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر نقطة قوة منتخب جنوب إفريقيا قبل اللقاء المرتقب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا.

وقال حسام حسن خلال تصريحات صحفية : طريقة لعب منتخب جنوب إفريقيا متشابهة مع أنديتهم لكن سبق للاعبينا مع الأهلي والزمالك وبيراميدز مواجهة ممثليهم في البطولات القارية.

وأضاف: جاهزون للقاء جنوب إفريقيا ونسعى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط وسبق وتفوقنا على جنوب إفريقيا في 98 ونسعى لتكرار الإنجاز.

موعد مباراة منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب افريقيا مساء غد الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

وفاز منتخب مصر الوطني بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات بعدما تأخر في المباراة بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح.

