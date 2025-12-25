قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

حسام حسن يكشف نقاط القوة في منتخب جنوب إفريقيا قبل اللقاء المرتقب

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر نقطة قوة منتخب جنوب إفريقيا قبل اللقاء المرتقب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا.

وقال حسام حسن خلال تصريحات صحفية : طريقة لعب منتخب جنوب إفريقيا متشابهة مع أنديتهم لكن سبق للاعبينا مع الأهلي والزمالك وبيراميدز مواجهة ممثليهم في البطولات القارية.

وأضاف: جاهزون للقاء جنوب إفريقيا ونسعى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط وسبق وتفوقنا على جنوب إفريقيا في 98 ونسعى لتكرار الإنجاز.

موعد مباراة منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب افريقيا مساء غد الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

وفاز منتخب مصر الوطني بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات بعدما تأخر في المباراة بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح.
 

منتخب مصر أمم أفريقيا حسام حسن جنوب إفريقيا مصر ضد جنوب إفريقيا

