قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحطّم طائرة على جبل كليمنجارو يتسبب في مقتــل 5 أشخاص بتنزانيا

تحطم طائرة - ارشيفي
تحطم طائرة - ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت هيئة الطيران المدني في تنزانيا، اليوم الخميس، مقتل 5أشخاص نتيجة تحطم طائرة هليكوبتر على جبل كليمنجارو.

ووفق ماذكرته وسائل إعلام محلية ، فإن الطائرة كانت تنفذ مهمة إنقاذ طبية.

واشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الطائرة تحطمت بالقرب من مخيم بارافو على الجبل.

ونقلت صحيفة موانانشي وتلفزيون إيست أفريكا عن رئيس شرطة منطقة كليمنجارو، سيمون مايجوا، قوله إن "الهليكوبتر كانت في مهمة إنقاذ طبية"، موضحاً أن "من بين القتلى مرشداً وطبيباً والطيار وسائحين أجنبيين، من دون الكشف عن جنسيتيهما".

ويبلغ ارتفاع جبل كليمنجارو، أعلى قمة في أفريقيا، نحو ستة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر، فيما وقع الحادث على ارتفاع يتراوح بين 4670 و 4700 متر، ويقصده سنوياً نحو 50 ألف سائح.

تنزانيا تحطم طائرة هليكوبتر جبل كليمنجارو هيئة الطيران المدني أعلى قمة في أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

ارشيفية

في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

ترشيحاتنا

المستشار حازم بدوي

ننشر أسماء الفائزين بالقليوبية بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

ارشيفية

ننشر أسماء الفائزين بالقاهرة بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

شاكر محظور

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور وحبسه 45 يوما

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد