برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة مكسيكية بأمريكا إلى 6 أشخاص

أعلنت البحرية المكسيكية العثور على جثة الشخص المفقود عقب تحطم طائرة صغيرة تابعة لها قبالة سواحل مدينة "جالفستون" في ولاية "تكساس" الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى ستة أشخاص.

وأفادت البحرية، حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم "الأربعاء"، بأن ثمانية أشخاص كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها، لقي ستة منهم حتفهم، كما نجا اثنان آخران ويتلقيان الرعاية الطبية بإحدى المستشفيات حيث أن حالتهما مستقرة.

وأضافت البحرية أن الطائرة كانت تقوم بمهمة نقل طبية إنسانية.. وقد تم فتح تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.

