ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة مكسيكية بأمريكا إلى 6 أشخاص

أعلنت البحرية المكسيكية العثور على جثة الشخص المفقود عقب تحطم طائرة صغيرة تابعة لها قبالة سواحل مدينة "جالفستون" في ولاية "تكساس" الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى ستة أشخاص.

وأفادت البحرية، حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم "الأربعاء"، بأن ثمانية أشخاص كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها، لقي ستة منهم حتفهم، كما نجا اثنان آخران ويتلقيان الرعاية الطبية بإحدى المستشفيات حيث أن حالتهما مستقرة.

وأضافت البحرية أن الطائرة كانت تقوم بمهمة نقل طبية إنسانية.. وقد تم فتح تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.