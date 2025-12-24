قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء
الأزهر: الخصومات الوهمية غش محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي قرب أنقرة

ما وراء تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي قرب أنقرة؟
ما وراء تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي قرب أنقرة؟
إسراء عبدالمطلب

لا يزال حادث مصرع رئيس أركان الجيش الليبي، الفريق أول محمد علي الحداد، وأربعة من مرافقيه، في تحطم طائرتهم قرب العاصمة التركية أنقرة، يثير حالة واسعة من الجدل والتساؤلات داخل ليبيا وخارجها، في ظل الغموض الذي يحيط بأسباب الحادث وتوقيته وسياقه السياسي والعسكري، خاصة أن الواقعة جاءت في لحظة إقليمية بالغة الحساسية تشهد تحركات متشابكة في ملفات ليبيا وشرق المتوسط وغزة.

الحادث، الذي وقع أثناء عودة الوفد العسكري الليبي من زيارة رسمية إلى تركيا، شكّل صدمة قوية للمؤسسة العسكرية الليبية، لما يمثله الحداد من ثقل ودور محوري في مسار توحيد الجيش، ولما تحمله زيارته لأنقرة من أبعاد سياسية وعسكرية، في ظل العلاقات المعقدة بين البلدين والتجاذبات الإقليمية المحيطة بالملف الليبي.

تفاصيل الرحلة الأخيرة

وفق الرواية الرسمية التركية، أقلعت الطائرة من مطار أنقرة في الساعة 17:10 بتوقيت غرينتش، متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس، قبل أن ينقطع الاتصال بها بعد نحو 37 دقيقة من الإقلاع.

وبعد عمليات بحث مكثفة، عثرت فرق الدرك التركية على حطام الطائرة وجثامين الضحايا على بعد كيلومترين من قرية كسيك كاواك التابعة لقضاء هايمانا جنوب غربي أنقرة.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن جميع ركاب الطائرة، وعددهم ثمانية أشخاص، لقوا حتفهم في الحادث، مشيرًا إلى أن السلطات تمكنت من العثور على الصندوق الأسود ومسجل الصوت، وبدأت الجهات المختصة فحصهما لكشف الملابسات الفنية للحادث.

من هم ضحايا التحطم؟

أسفر الحادث عن مصرع رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد علي الحداد، ومستشاره محمد العصاوي دياب، ورئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، إلى جانب المصور بمكتب إعلام رئاسة الأركان محمد عمر أحمد محجوب. وأكدت السلطات التركية أن باقي ركاب الطائرة، وهم من الطاقم والمرافقين، لقوا المصير نفسه.

الروايات الأولية والفرضيات

تشير الروايات الرسمية الأولية إلى أن الطائرة أطلقت نداء استغاثة بعد نحو 35 دقيقة من الإقلاع، بسبب عطل كهربائي مفاجئ، ما دفع الطاقم إلى طلب الهبوط الاضطراري، قبل أن ينقطع الاتصال بها نهائيًا. 

وقال مسؤولون أتراك إن انفجارًا قويًا سُمع عقب سقوط الطائرة، مرجحين أن يكون ناتجًا عن اشتعال الوقود عند الارتطام.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة الليبي للاتصال وليد اللافي أن الطائرة التي تحطمت لم تكن ليبية، وإنما مستأجرة، وهو ما يفتح بدوره تساؤلات إضافية حول إجراءات السلامة الفنية، ومسؤوليات التشغيل والصيانة.

التحقيقات التركية

أعلنت الحكومة التركية فتح تحقيق شامل في الحادث، حيث أوضح وزير العدل يلماز طونش أن نيابة أنقرة باشرت التحقيق فورًا، وجرى تكليف أربعة مدعين عامين بالملف تحت إشراف نائب رئيس النيابة العامة، مع التأكيد على فحص جميع الفرضيات المحتملة، سواء كانت فنية أو تشغيلية.

ويُنظر إلى نتائج تحليل الصندوق الأسود باعتبارها العامل الحاسم في تحديد السبب النهائي لسقوط الطائرة، وسط ترقب ليبي وإقليمي واسع لما ستسفر عنه التحقيقات.

ردود الفعل الليبية والدولية

في ليبيا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في جميع المؤسسات الرسمية، وتعليق المظاهر الاحتفالية، ووصفت الحادث بالخسارة الكبيرة للمؤسسة العسكرية والدولة الليبية. كما أرسلت وفدًا رسميًا إلى أنقرة لمتابعة التحقيقات والوقوف على تفاصيل الحادث.

ونعى المجلس الأعلى للدولة ورئاسة الأركان العامة الفريق الحداد ومرافقيه، فيما قدّم اللواء المتقاعد خليفة حفتر تعازيه إلى ضباط ومنتسبي القوات المسلحة. 

وعلى الصعيد الدولي، قدمت سوريا تعازيها الرسمية، كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن حزنها العميق، ووصفت الحداد بأنه أحد أبرز المدافعين عن توحيد المؤسسات العسكرية وتحقيق الاستقرار.

من هو محمد علي الحداد؟

وُلد محمد علي الحداد عام 1966 في مدينة مصراتة، والتحق بالكلية العسكرية في طرابلس عام 1985. 

برز اسمه بقوة بعد عام 2011، خاصة خلال التصدي للهجوم على العاصمة طرابلس عام 2019. وفي عام 2020، عُيّن رئيسًا للأركان العامة للجيش الليبي، ولعب دورًا رئيسيًا في مسار توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال مشاركته الفاعلة في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، برعاية الأمم المتحدة.

كما نسج الحداد شبكة علاقات عسكرية دولية واسعة، شملت تركيا وإيطاليا والولايات المتحدة، وشارك في اتفاقيات وبرامج تدريب وتنسيق عسكري، ما جعله أحد أبرز الوجوه العسكرية المؤثرة في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

ورغم الروايات الرسمية، لا تزال أسئلة كثيرة مطروحة بشأن الحادث، تتعلق بتفاصيل العطل الفني، وطبيعة الرحلة، وتوقيت السقوط، في انتظار ما ستكشفه نتائج التحقيق النهائي. 

وبينما تركز السلطات التركية حتى الآن على فرضية الخلل التقني، يبقى الحادث محاطًا بحساسية سياسية وعسكرية كبيرة، نظرًا لمكانة الضحايا ودورهم في المشهد الليبي.

وبرحيل محمد علي الحداد، تفقد ليبيا قائدًا عسكريًا ارتبط اسمه بمحاولات رأب الصدع داخل الجيش وبناء مؤسسة عسكرية موحدة، في مرحلة لا تزال البلاد فيها بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار والتوافق، وسط تحديات داخلية وإقليمية متشابكة.

رئيس أركان الجيش الليبي محمد علي الحداد أنقرة مطار أنقرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

مدبولي: مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة علي رأس أولويات الحكومة

وزير المالية

انتهاء المراجعة الخامسة والسادسة.. وزير المالية: زيارة وفد صندوق النقد لمصر كانت ناجحة

مصطفى مدبولي

مدبولي: برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي أمامه عام وينتهي

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد