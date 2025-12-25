قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
لا مساس بالخدمات الأساسية والوقود.. الحكومة تطمئن المواطنين
بابا نويل يملأ شرم الشيخ بالبهجة بالكريسماس.. يركب جمل ويوزع هدايا على السياح
توسّع الاستهدافات الإسرائيلية من الجنوب إلى شرق لبنان.. تفاصيل
رياضة

من جزر القمر إلى المغرب.. أمير عبدو يتحدث عن كأس أمم إفريقيا وتطور الكرة

عبدو
عبدو
ياسمين تيسير

بعد أن قاد منتخب جزر القمر إلى أول مشاركة له في كأس أمم إفريقيا سنة 2021، ثم أشرف على تأهل موريتانيا إلى نسخة 2023، يواصل المدرب الفرنسي-القمري أمير عبدو مسيرته داخل القارة الإفريقية، وهذه المرة من بوابة البطولة الاحترافية المغربية، حيث يتولى حالياً تدريب حسنية أكادير في الدوري المغربي الممتاز.

ولا يزال عبدو مرتبطاً بشكل وثيق بكرة القدم الإفريقية، إذ استقبل موقع CAFonline في مركز تداريب ناديه، في حوار صريح وعميق، تطرق خلاله إلى تطور اللعبة في القارة، مع تركيز خاص على كأس أمم إفريقيا توتال إنيرجيز المغرب 2025.

كيف عشت مباراة منتخب جزر القمر أمام المغرب يوم الأحد؟

كانت لحظة خاصة جداً بالنسبة لي. عشت المباراة بكثير من المشاعر والفخر، ولكن أيضاً بعين المشجع. منتخب جزر القمر سيظل دائماً قريباً من قلبي، حتى وإن كنت اليوم منخرطاً في مشروع مختلف مع حسنية أكادير.

ما الذي افتقده منتخب جزر القمر لصناعة المفاجأة؟

أعتقد أن الفريق افتقد بعض الفعالية في اللحظات الحاسمة، وربما المزيد من الدقة التقنية في اللمسة الأخيرة. في هذا المستوى، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. ومع ذلك، شعرت أن اللاعبين أظهروا عزيمة حقيقية وروحاً تنافسية واضحة.

أنت من قاد جزر القمر إلى أول CAN في تاريخها. كيف ترى تطور المنتخب منذ ذلك الحين؟

المنتخب تطور بشكل ملحوظ، خاصة من حيث النضج واكتساب الخبرة الدولية. اليوم، جزر القمر تُحترم وتُؤخذ بجدية من طرف المنافسين، وهذا دليل على المسار الذي قطعته، رغم أن التحدي الأكبر يظل الحفاظ على الاستمرارية.

بعد هذه المباراة الأولى، كيف ترى حظوظ جزر القمر في بقية البطولة؟

لا شيء حُسم بعد. في كأس أمم إفريقيا، كل شيء يمكن أن يتغير بسرعة. إذا حافظ الفريق على قيمه الأساسية مثل التضامن والانضباط والشجاعة، يمكنه أن يلعب دوراً مهماً فيما تبقى من المنافسة.

وماذا عن أداء المنتخب المغربي؟

المغرب قدم مباراة قوية جداً. إنه منتخب منظم بشكل جيد، ويملك جودة فردية وجماعية عالية. بصراحة، هو من أبرز المرشحين للتتويج باللقب في هذه النسخة.

أنت تعمل اليوم في المغرب. كيف تقيّم البطولة المغربية وكرة القدم المغربية عموماً؟

الدوري المغربي تنافسي للغاية، ومنظم بشكل جيد، ويعرف تطوراً مستمراً. كرة القدم المغربية تستفيد من بنية تحتية عالية الجودة ورؤية واضحة على المدى الطويل، وهو ما يفسر نجاحاتها قارياً ودولياً.

من حيث التنظيم، هل شاهدت مستوى مشابهاً لما تعرفه في بطولات أخرى؟

بصراحة، مستوى التنظيم عالٍ جداً. هناك رغبة واضحة في تقديم نسخة عصرية واحترافية من كأس أمم إفريقيا. التنظيم يضاهي ما شاهدته في مسابقات دولية كبرى شاركت فيها سابقاً.

هل يمكن أن نراك قريباً مجدداً على رأس منتخب وطني؟

لا أحد يعرف ما يخفيه المستقبل. حالياً، أنا مركز تماماً على عملي مع حسنية أكادير، لكن تدريب منتخب وطني يظل دائماً شرفاً ومشروعاً قد يكون مثيراً للاهتمام إذا توفرت الظروف المناسبة.

ما رأيك في فكرة تنظيم كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات؟

هو نقاش مهم ومثير للاهتمام. قد يسمح ذلك بتحضير أفضل ومنح قيمة أكبر للمسابقة، لكن يجب الحذر من أن يؤثر ذلك سلباً على دينامية تطور كرة القدم الإفريقية واستمرارية المنتخبات.

كلمة أخيرة…

أتمنى التوفيق لكل المنتخبات الإفريقية في هذه البطولة. أتمنى أن تكون كأس أمم إفريقيا 2025 احتفالاً حقيقياً بكرة القدم، وبقيم الاحترام والوحدة، وأن تواصل تسليط الضوء على القارة الإفريقية في الساحة العالمية.

جزر القمر المغرب امير عبدو

