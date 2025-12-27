قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه: جنوب أفريقيا خصم قوي.. ومنتخب مصر فاز رغم كل التحديات
جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح
أمطار رعدية ورياح .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس السبت
الكهرباء : شغالين مع شركات عالمية لمواجهة سرقة التيار
لميس الحديدي بعد فوز منتخب مصر: كملوا يارجالة وإحنا وراكم
رسالة قوية من محمد هاني عقب الطرد: معانا 6 نقاط ومتصدرين المجموعة
هشام ماجد: تربيتي الجيدة بفضل والدتي وأي خطأ عشان مسمعتش كلامها
زاهي حواس: أدافع عن الأهرامات ومصادر وسيم السيسي مكانها مزبلة التاريخ .. لا يوجد وادي الملوك الثاني | فيديو
بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب
دعاء لقضاء أصعب الحوائج قبل الفجر في رجب.. ردده وحدد حاجتك
برودة قارسة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من حالة الطقس حتى نهاية ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكهرباء : شغالين مع شركات عالمية لمواجهة سرقة التيار

الط
الط

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن قطاع الكهرباء على مدار الفترة الماضية كان شغله الشاغل هو تحسين جودة الخدمات، وأنه في إطار خطة العمل، وبعد المجهود الذي تم على كل الجوانب التقنية والفنية، تم تركيب العدادات مسبقة الدفع، حيث إن قطاع الكهرباء به 45 مليون عداد، منهم 20 مليون عداد مسبق الدفع. 

وأوضح أن خطة العمل لا تزال قائمة، وجارٍ التوسع فيها وزيادتها، سواء عدادات كارت أو عدادات سمارت، وتم الاستعانة بشركات من القطاع الخاص تملك تكنولوجيا جديدة لقياس الأحمال والتنبؤ بها، وتركيب عدادات على الموزعات الرئيسية لقياس كمية التيار الواصل لكل منطقة، لحساب كمية التيار المباع وكمية التيار المهدر.

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن نسبة الفاقد من التيار تختلف من منطقة لأخرى، والتي شهدت تراجعا على مدار العام الماضي ووصلت إلى أقل من 18%، يشمل ذلك فقدا تجاريا يمثل سرقات التيار، وجزءا بسيطا يشمل الفقد الفني.

واصل: "الفقد الفني الموجود على مستوى الشبكة لا يتجاوز 7%، والباقي فقد تجاري، ويعني الاستيلاء بشكل غير قانوني على التيار الكهربائي، وهذا الاستيلاء يسبب مشاكل على الشبكة، حيث إن دخول وخروج أحمال دون تخطيط أو دراسة، ودون علم الشركة المشغلة، يؤدي إلى عدم استقرار التيار وسوء الخدمة في ذات الوقت".

وردا على سؤال الحديدي: هل لدينا خريطة أو قاعدة بيانات تحدد نسبة السرقات في التيار الكهربائي بحسب المناطق؟ ليرد قائلا: "قطاع الكهرباء لديه قاعدة بيانات محدثة ومطورة، وتشمل كافة بيانات المشتركين، ونوع الاستهلاك، ونسبة الاستهلاك، والنشاط نفسه، لأننا نشتغل مع هذه الأنشطة في برنامج يعرف باسم تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى أننا دلوقتي عندنا على كل موزع عداد يحسب الطاقة المباعة التي دخلت المنطقة والطاقة المباعة للمواطن، وبالتالي نقدر نحدد".

واصل: "شغالين مع شركاء شركات عالمية لديهم تكنولوجيا متطورة، واخدين مناطق، وبعض الشركات واخدة محافظة كاملة مثل بورسعيد، ولدينا شركات تتعامل خصيصا مع مسألة الفقد".

وردا على سؤال الحديدي  إذا كانت نسبة السرقات 10% فقط من  النسبة المهدرة  فهل كان يستدعي كل هذا التغليظ في العقوبات ؟ ليرد قائلاً : سرقة التيار الكهربائي جريمة عندي على سبيل المثال محضر سرقة كهرباء  لمصنع تبلغ 211 مليون جنيه ".

الكهرباء متحدث الكهرباء الفقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

منتخب مصر

مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة

صورة من الفيديو

نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون

محمد خميس

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

ترشيحاتنا

الفنانة جنات

جنات تحتفل بالكريسماس بإطلالة راقية عبر إنستجرام

ليلي علوى

ليلى علوي تحتفل بالعام الجديد مع أسرتها

الفنانة نادين الراسي

نادين الراسي تكشف أسرارا عن زوجها لأول مرة

بالصور

كنز يلقى فى القمامة ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز
لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز
لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم

أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون
أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون
أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد