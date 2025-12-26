جوارديولا: جاهزون للمنافسة على البريميرليج مع عودة المصابين

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اليوم أنه يتطلع لعودة بعض اللاعبين الأساسيين من الإصابات، طامحًا في المنافسة على عدة ألقاب كبرى هذا الموسم وعلى رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "كنت أود أن يكون الفريق في صدارة ترتيب الدوري، لكنني سعيد بأن سيتي على مقربة من المتصدر أرسنال".

ويتأخر سيتي، الذي يحل ضيفا على نوتنجهام فورست في الدوري غدا السبت، بفارق نقطتين عن أرسنال.

وفي دوري الأبطال، يتأخر سيتي صاحب المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن أرسنال، لكنه لا يزال في طريقه للتأهل المباشر إلى دور 16 من المسابقة ضمن أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري.

وتابع: "كنت أود أن نكون متقدمين بفارق عشر نقاط أمام الجميع، ولكن هذا هو الحال، أرسنال يقدم أداء جيدا حقا لكننا ما زلنا في المنافسة، ولا نزال في نهاية ديسمبر".

وأضاف: "في دوري أبطال أوروبا، ما زلنا في المنافسة، والوضع هكذا أيضا في الدوري الإنجليزي، ونحن في قبل النهائي (بكأس الرابطة)، وسنبدأ كأس الاتحاد الإنجليزي قريبا، بعض اللاعبين المهمين عائدون، لذلك دعونا نرى ما سيحدث خطوة بخطوة ومباراة بمباراة".

وأشار إلى إن لاعب الوسط رودري، الذي لم يلعب منذ أوائل نوفمبر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، قد يكون متاحا لمباراة فورست.

واختتم: "رودري أفضل بكثير، سيكون متاحا أم لا؟، سنقرر اليوم، جيريمي دوكو وجون ستونز لا يزالان غير متاحين ولكنهما سيعودان قريبا".