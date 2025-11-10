قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال جماهيري لافت في اليوم الأول لانتخابات النواب بالجيزة وأحمد موسى يشيد بجولة محمد أبو العينين الميدانية
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد 78 عامًا من العزلة.. ترامب يمنح سوريا فرصة لإعادة الإعمار برفع العقوبات

الشرع في البيت الابيض يلتقي ترامب
الشرع في البيت الابيض يلتقي ترامب
علي صالح

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، لحظة دبلوماسية فارقة تمثلت في عقد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. 

وتكتسب هذه الزيارة رمزية سياسية عميقة، وفقا لتقارير الإعلام الرسمي السوري حيث يُعد الشرع أول رئيس سوري يزور المكتب البيضاوي منذ استقلال سوريا عام 1946، لتؤكد بذلك عودة دمشق كـ"دولة فاعلة على الساحة الدولية".

مباحثات ثنائية 

تركزت المباحثات الرسمية بين الرئيسين، والتي حضرها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لـ"مرحلة جديدة" من المواقف الأمريكية التي تميزت بـ"الانفتاح والاستعداد للشراكة" مع دمشق، نتيجة لما وصفته وكالة الأنباء السورية (سانا) بـ"النجاحات التي حققتها الحكومة السورية في سياساتها الداخلية والخارجية".

وكان الرئيس الشرع قد وصل إلى واشنطن قادماً من البرازيل بعد مشاركته في قمة المناخ "COP30"، وتُعد زيارته الحالية هي اللقاء الثالث بينه وبين ترامب، بعد لقاءين سابقين في الرياض ونيويورك.

إلغاء "قانون قيصر" مفتاح للتعافي

وتنطوي زيارة الشرع على أهمية قصوى في ملف إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وفي مقدمتها "قانون قيصر" الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد وأعاق عجلة إعادة الإعمار. 

وفي هذا الصدد، أشار الشرع خلال لقائه مع المنظمات السورية في واشنطن إلى أن "العقوبات في مراحلها الأخيرة، وعلينا متابعة العمل لرفعها".

ويأتي التفاؤل السوري مدعوماً بتطورات قانونية أمريكية سابقة؛ ففي يونيو الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا (مع الإبقاء على العقوبات الفردية على مجرمي الحرب)، تبع ذلك تصويت مجلس الشيوخ في أكتوبر الماضي لصالح إلغاء قانون "قيصر". 

التزام واشنطن الجديد

وبات القانون بحاجة الآن إلى تصديق مجلس النواب وتوقيع الرئيس ترامب ليتم إلغاؤه رسمياً، وهو ما يعكس التزام واشنطن الجديد تجاه دمشق.

ويؤكد هذا التحول الدبلوماسي أن سوريا، التي عانت سنوات من الحرب والعزلة، تسير نحو "محطة تاريخية" تهدف إلى استعادة مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية وفاعل أساسي في استقرار المنطقة، مع إعطاء الأولوية للتعافي الاقتصادي والتنمية.

واشنطن البيت الابيض الشرع الرئيس السوري ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

ترشيحاتنا

حزب حماة الوطن

حماة الوطن يؤكد عدم وجود أي تجاوزات خلال اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب

المهندس محمود عصام

برلماني: معرض الصناعة والنقل يعكس رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي

أرشيفي

لجان منشأة القناطر تغلق أبوابها أمام الناخبين

بالصور

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي المهاجر والمواطن

خالد النبوي
خالد النبوي
خالد النبوي

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد