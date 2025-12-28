قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصومال يدعو الدول العربية لمساندته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
تفاجأت بالأمر .. القارئ محمد الملاح يعتذر عن واقعة رمي الأموال خلال تلاوته في باكستان | شاهد
مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نكون طرفًا في تهجير الفلسطينيين من أرضهم
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
أخبار البلد

غرفة المطاعم السياحية تقود مخططًا تدريبيًا لضبط جودة وسلامة الغذاء

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
محمد الاسكندرانى

في إطار حرص غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل السياحي، وتحت رعاية مجلس إدارتها، انطلقت فعاليات دورة تدريب المديرين في مجال صحة وسلامة الغذاء، بمشاركة 20 مديرًا من مختلف المنشآت والمطاعم السياحية.


 الاستثمار في التدريب هو الطريق الحقيقي للجودة والاستدامة

وأكد ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة تضع التدريب وتنمية المهارات على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأن الارتقاء بمستوى الكوادر الإدارية والفنية هو السبيل الحقيقي لتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت السياحية.

وأوضح التاجوري أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى نشر ثقافة سلامة الغذاء، والالتزام بأعلى المعايير المهنية المعتمدة محليًا ودوليًا، بما ينعكس بشكل مباشر على حماية صحة المستهلك والحفاظ على سمعة المنشآت السياحية المصرية.

من جانبه، أكد المهندس برج توماسيان، نائب رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة، أن البرنامج التدريبي صُمم بعناية ليواكب أحدث التطورات في مجال صحة وسلامة الغذاء، مع التركيز على الجوانب التطبيقية التي تُمكّن المديرين من تطبيق ما يتلقونه من معارف داخل بيئة العمل مباشرة.

وقال إن محاور الدورة تشمل مخاطر التلوث الغذائي وطرق الوقاية منه، وأساليب التخزين السليم، والتحكم في درجات الحرارة، وممارسات النظافة الشخصية، إضافة إلى تطبيق أنظمة الهاسب (HACCP) ودورها في ضمان سلامة الغذاء عبر جميع مراحل الإنتاج والتقديم.

وأوضح أن هذه الدورات تُنظم بإشراف أحمد الناظر، المدير التنفيذي لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ استراتيجية الغرفة التدريبية، فيما يتولى الأستاذ بهاء عبد الستار، مسئول ملف التدريب بالغرفة، مهام التنفيذ والتنسيق الفني للبرامج التدريبية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

كما تتناول الدورة آليات التفتيش والرقابة الداخلية، وكيفية التعامل مع الشكاوى والحالات الطارئة المتعلقة بسلامة الغذاء، إلى جانب توضيح المسئوليات الإدارية والقانونية الواقعة على عاتق مديري المطاعم والمنشآت السياحية.

وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة الشاملة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية الهادفة إلى تأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز ثقافة الجودة والالتزام المهني، بما يسهم في رفع مستوى الأداء العام للقطاع، وزيادة ثقة المواطنين والسائحين في الخدمات المقدمة.

المنشآت السياحية مطاعم سياحة غرفة السياحة سياحة مصر

