طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
حملة موسعة على المنشآت السياحية بجنوب الغردقة لمراجعة منظومة إدارة المخلفات

نفّذت لجنة رقابية متخصصة حملة موسعة على المنشآت السياحية بجنوب مدينة الغردقة لمراجعة مستوى التزام القرى والفنادق بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، في إطار جهود محافظة البحر الأحمر لتعزيز الرقابة البيئية ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وانطلقت الحملة بتكليف من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة من كمال سليمان، السكرتير العام للمحافظة، تنفيذًا للقرار رقم 766 لسنة 2025 المنظّم لأعمال المتابعة والرقابة البيئية. وترأس اللجنة ممثلو الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، بمشاركة ممثلين عن جهاز شؤون البيئة فرع البحر الأحمر، ومكتب وزارة السياحة، وإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وحي جنوب الغردقة.

واستهدفت اللجنة خلال جولتها عدداً من القرى والمنشآت السياحية الواقعة في نطاق جنوب الغردقة، حيث جرى التفتيش على آليات إدارة المخلفات، ومراجعة مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية رقم 722 لسنة 2022، إلى جانب تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة.

كما شملت الحملة مراجعة الاشتراطات البيئية داخل غرف تجميع المخلفات البلدية والخطرة، ومتابعة نظام تتبع المخلفات الخطرة بدءاً من مواقع تولدها وصولاً إلى التخلص الآمن منها، بما يضمن الالتزام بضوابط السلامة والمعايير البيئة المقررة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدد من الملاحظات الفنية داخل بعض المنشآت السياحية، حيث جرى منحها مهلة 15 يوماً لتصحيح الأوضاع وتلافي الملاحظات. وأكدت اللجنة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر المنتجعات السيايحة

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

الست لمروان حامد في عرض عالمي أول بمهرجان مراكش السينمائي

سيكو سيكو و الغاوي يتصدران الأكثر بحثا علي جوجل 2025

مكتبة الإسكندرية تطلق فيلماً وثائقياً عن حجر رشيد مفتاح الحضارة

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

