حملة موسعة على المنشآت السياحية بجنوب الغردقة لمراجعة منظومة إدارة المخلفات

نفّذت لجنة رقابية متخصصة حملة موسعة على المنشآت السياحية بجنوب مدينة الغردقة لمراجعة مستوى التزام القرى والفنادق بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، في إطار جهود محافظة البحر الأحمر لتعزيز الرقابة البيئية ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وانطلقت الحملة بتكليف من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة من كمال سليمان، السكرتير العام للمحافظة، تنفيذًا للقرار رقم 766 لسنة 2025 المنظّم لأعمال المتابعة والرقابة البيئية. وترأس اللجنة ممثلو الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، بمشاركة ممثلين عن جهاز شؤون البيئة فرع البحر الأحمر، ومكتب وزارة السياحة، وإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وحي جنوب الغردقة.

واستهدفت اللجنة خلال جولتها عدداً من القرى والمنشآت السياحية الواقعة في نطاق جنوب الغردقة، حيث جرى التفتيش على آليات إدارة المخلفات، ومراجعة مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية رقم 722 لسنة 2022، إلى جانب تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة.

كما شملت الحملة مراجعة الاشتراطات البيئية داخل غرف تجميع المخلفات البلدية والخطرة، ومتابعة نظام تتبع المخلفات الخطرة بدءاً من مواقع تولدها وصولاً إلى التخلص الآمن منها، بما يضمن الالتزام بضوابط السلامة والمعايير البيئة المقررة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدد من الملاحظات الفنية داخل بعض المنشآت السياحية، حيث جرى منحها مهلة 15 يوماً لتصحيح الأوضاع وتلافي الملاحظات. وأكدت اللجنة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.