لجنة متخصصة تراجع التزام المنشآت السياحية بإدارة المخلفات في جنوب الغردقة

نفّذت لجنة متخصصة بمحافظة البحر الأحمر حملة مرور ميدانية على عدد من المنشآت السياحية بمنطقة جنوب مدينة الغردقة، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وذلك بتكليف من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتحت متابعة الأستاذ كمال سليمان سكرتير عام المحافظة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لقرار السكرتير العام رقم (766) لسنة 2025، حيث تشكّلت اللجنة برئاسة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وعضوية ممثلين عن جهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر، ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة، وإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وحي جنوب الغردقة.

وشملت أعمال اللجنة المرور على عدد من القرى السياحية بجنوب مدينة الغردقة، لمراجعة الالتزام بأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم (722) لسنة 2022، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1114) لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة، إلى جانب التأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بغرف تجميع المخلفات البلدية والخطرة.

كما تابعت اللجنة نظم التعامل مع المخلفات الخطرة، بما في ذلك آليات التتبع من أماكن تولدها داخل المنشآت وحتى التخلص الآمن منها، بما يتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة ويحافظ على سلامة العاملين والبيئة المحيطة.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من الملاحظات الفنية ببعض القرى السياحية، حيث تم منح المنشآت المخالِفة مهلة قدرها 15 يومًا لتلافي تلك الملاحظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.