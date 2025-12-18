قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
محافظات

لجنة متخصصة تراجع التزام المنشآت السياحية بإدارة المخلفات في جنوب الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفّذت لجنة متخصصة بمحافظة البحر الأحمر حملة مرور ميدانية على عدد من المنشآت السياحية بمنطقة جنوب مدينة الغردقة، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وذلك بتكليف من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتحت متابعة الأستاذ كمال سليمان سكرتير عام المحافظة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لقرار السكرتير العام رقم (766) لسنة 2025، حيث تشكّلت اللجنة برئاسة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وعضوية ممثلين عن جهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر، ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة، وإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وحي جنوب الغردقة.

وشملت أعمال اللجنة المرور على عدد من القرى السياحية بجنوب مدينة الغردقة، لمراجعة الالتزام بأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم (722) لسنة 2022، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1114) لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة، إلى جانب التأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بغرف تجميع المخلفات البلدية والخطرة.

كما تابعت اللجنة نظم التعامل مع المخلفات الخطرة، بما في ذلك آليات التتبع من أماكن تولدها داخل المنشآت وحتى التخلص الآمن منها، بما يتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة ويحافظ على سلامة العاملين والبيئة المحيطة.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من الملاحظات الفنية ببعض القرى السياحية، حيث تم منح المنشآت المخالِفة مهلة قدرها 15 يومًا لتلافي تلك الملاحظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.

