مطار الغردقة يستقبل 97 رحلة دولية مع تزايد الإقبال السياحي

يشهد مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، حركة سياحية مكثفة مع وصول 97 رحلة طيران دولية تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأوروبية، في ظل تطبيق إجراءات أمنية مشددة واحترازية لضمان انتظام سير العمليات واستقبال الزائرين بأعلى مستويات التنظيم.

وتُشير بيانات التشغيل إلى أن هذه الرحلات الجوية ستنقل نحو 18 ألف سائح، من بينهم السياح الألمان والإنجليز والروس، حيث تتكفل فرق الاستقبال بالمطارات بإجراءات الترحيب، وتقديم الورود ومشروبات الضيافة، إلى جانب تسريع إنهاء إجراءات الوصول لتوفير تجربة سلسة للزائرين منذ لحظة وصولهم وحتى انتقالهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

في السياق ذاته، أكد عصام علي، مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بمحافظة البحر الأحمر، أن فنادق الغردقة تشهد معدلات إشغال مرتفعة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى تنوع الجنسيات بين الزوار وارتفاع نسبة الإقبال مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس الانتعاشة السياحية المستمرة بالمدينة.

وقال إن الغردقة حظيت باهتمام عالمي مؤخرًا بعد اختيارها ضمن أفضل الوجهات السياحية في مواقع عالمية متخصصة، ما عزز مكانتها كمقصد مفضل للسياح الباحثين عن المنتجعات البحرية والخدمات السياحية المتميزة على سواحل البحر الأحمر.