محافظات

جبر يقود حملة مفاجئة على 6 أفران خبز مدعم بجنوب الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

قاد رئيس حي جنوب الغردقة حملة رقابية مفاجئة وموسعة استهدفت عددًا من أفران الخبز المدعم، في إطار تشديد الرقابة على منظومة الخبز وضمان التزام المخابز بالمواصفات المعتمدة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشن اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم  حملة ميدانية مفاجئة شملت 6 مخابز لإنتاج الخبز المدعم بنطاق الحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة اليومية الميدانية داخل المدن والأحياء للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات، وبناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وتهدف الحملة إلى رصد أي مخالفات تتعلق بمحاولات التلاعب في الخبز المدعم، والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات القياسية المقررة، خاصة ما يتعلق بوزن الرغيف، والاستدارة، ودرجة النضج، بما يضمن حصول المواطنين على حقهم الكامل من الدعم المقدم.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن الحملات الرقابية تأتي ضمن خطة مستمرة لمتابعة سير العمل داخل المخابز المدعمة، وضمان جودة الخبز المنتج، مشددًا على أن الرقابة لن تقتصر على مواعيد محددة، بل تتم بشكل مفاجئ لضبط أي مخالفات في مهدها.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز المخالفة لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن، في مخالفة صريحة للمواصفات المعتمدة وإخلال بحقوق المواطنين والدعم الذي توفره الدولة. وعلى الفور، جرى التنسيق مع مديرية التموين لتحرير محضر بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشدد اللواء أحمد جبر على أن الحملات الرقابية على المخابز مستمرة دون تهاون، وتستهدف بالأساس حماية المستهلك وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الحي سيتعامل بحزم مع أي محاولة للتلاعب في قوت المواطنين أو استغلال الدعم المخصص لهم.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محفظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

