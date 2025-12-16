حي جنوب الغردقة ينفذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بمنطقتي الكوثر وشيري

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بإعادة الانضباط الحضاري للشارع وضمان سلامة المواطنين، وبناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، واستهدفت عددًا من المحلات التجارية بمنطقتي الكوثر وشيري، ضمن الجهود المستمرة للحي لمتابعة الأنشطة التجارية والتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأوضح اللواء أحمد جبر أن الحملات تتم بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتشمل مراجعة تراخيص المحلات والتحقق من سريانها، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ورفع 20 مخالفة إشغال، والتحفظ على المضبوطات داخل الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحلات المخالفة. كما تم مراجعة تراخيص عدد من المحلات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار هذه الحملات بشكل يومي ومكثف خلال الفترة المقبلة في جميع مناطق الحي، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري، مشددًا على ضرورة حصول المحلات على التراخيص الرسمية والالتزام بمعايير السلامة والأمان، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة المواطنين.

وشارك في الحملة فرق شرطة المرافق وقسم المرافق بالحي، في إطار جهود رئاسة الحي لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين في استخدام الطرق والمرافق العامة دون أي عوائق.