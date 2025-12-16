قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
الاستخبارات الروسية: لندن تدعو مفوضية أوروبا لتبرير سرقة أموال روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي جنوب الغردقة ينفذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بمنطقتي الكوثر وشيري

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بإعادة الانضباط الحضاري للشارع وضمان سلامة المواطنين، وبناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، واستهدفت عددًا من المحلات التجارية بمنطقتي الكوثر وشيري، ضمن الجهود المستمرة للحي لمتابعة الأنشطة التجارية والتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأوضح اللواء أحمد جبر أن الحملات تتم بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتشمل مراجعة تراخيص المحلات والتحقق من سريانها، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ورفع 20 مخالفة إشغال، والتحفظ على المضبوطات داخل الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحلات المخالفة. كما تم مراجعة تراخيص عدد من المحلات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار هذه الحملات بشكل يومي ومكثف خلال الفترة المقبلة في جميع مناطق الحي، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري، مشددًا على ضرورة حصول المحلات على التراخيص الرسمية والالتزام بمعايير السلامة والأمان، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة المواطنين.

وشارك في الحملة فرق شرطة المرافق وقسم المرافق بالحي، في إطار جهود رئاسة الحي لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين في استخدام الطرق والمرافق العامة دون أي عوائق.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

قافلة طبية

جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمدرسة كفر عامر ورضوان الابتدائية المشتركة بكفر شكر

مصرع شاب في المنوفية

مصرع شاب في حادث تصادم بالمنوفية

مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفذ تدريبًا عمليًا حول الاستراتيجية والحماية المدنية

مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفذ تدريبًا عمليًا حول الاستراتيجية والحماية المدنية

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد