جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات ميدانية لإزالة التعديات وضبط المخالفات بحي شمال الغردقة

ابراهيم جادالله

واصل حي شمال الغردقة تنفيذ حملاته الميدانية الموسعة بمختلف مناطق الحي، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وبناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بضرورة التدخل الفوري لوقف أي تعديات والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العام.

وقاد اللواء أحمد علي، رئيس حي شمال الغردقة، حملة ميدانية شملت منطقة الوفاء، حيث تم المرور على عدد من الورش الفنية بنطاق المنطقة، والتنبيه على القائمين عليها بسرعة إخلاء الورش في أقرب وقت ممكن، مع البدء في استكمال إجراءات الإنذار بالإخلاء من خلال مسؤولي قسم المحلات، وذلك في إطار تنظيم الأنشطة والحفاظ على السلامة العامة.

وامتدت الحملة إلى منطقة أحياء اللؤلؤة ومساكن الجيش بالأحياء، حيث تم رصد قيام بعض المواطنين بالتعدي على الطريق العام من خلال إنشاء مواقف خاصة لسياراتهم، وعلى الفور تم إزالة التعديات والتنبيه بعدم تكرار المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان سيولة الحركة المرورية.

وأسفرت الحملة أيضًا عن تحرير عدد من الإنذارات لمحال تجارية تعمل بدون ترخيص، ضمن جهود الحي لإحكام الرقابة وتنظيم الأنشطة التجارية بما يحقق الصالح العام ويمنع العشوائيات.

وجاءت الحملة بمشاركة كل من سكرتير حي شمال الغردقة، وإدارة المتابعة الميدانية، وقسم المحلات، وقسم البيئة، في إطار العمل الجماعي والتنسيق بين الإدارات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد اللواء أحمد علي، رئيس حي شمال الغردقة، استمرار الحملات الميدانية بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة، وصون الممتلكات العامة، وتحقيق الانضباط بما يصب في مصلحة المواطنين.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة

