أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

حي جنوب الغردقة يستقبل عضو مجلس الشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين.. ويؤكد: نعمل معا لخدمة المواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استقبل اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، النائب عبد الله حسن عضو مجلس الشيوخ ويرافقه عماد سيف أمين عام حزب مستقبل وطن ، والاستاذ هاني عبد السيمع أمين مساعد الحزب والمهندس أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن داخل مكتبه بمقر حي جنوب ، لمناقشة عدد من المقترحات والقضايا التي تهم المواطنين داخل الحي في كافة المجالات .

في بداية اللقاء ، تقدم عضو مجلس الشيوخ والمرافقين بالشكر الي اللواء أحمد جبر والعاملين بالحي على ما يقدموه للمواطنين من خدمات داخل الحي وما يبذلوه من جهد ميداني لتنفيذ القانون وعودة الانضباط للشارع ، وما لمسه وسمعه من المواطينن الذين تم حل مشاكلهم بالحي ، معرباً عن سعادته بلقاء رئيس الحي والاتفاق على التعاون والتواصل المستمر لحل مشاكل المواطنين والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين .

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحي يولي أهمية كبيرة لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق الدائم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، انطلاقًا من الإيمان بأهمية العمل التكاملي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ، ودعم خطط الدولة نحو الارتقاء بالخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف القطاعات ، قائلاً أن " مكتبى مفتوح للجميع على مدار اليوم والمواطن له حقوق كتير علينا " .

كما اكد رئيس حي جنوب الغردقة ، علي حرصه الدائم من أجل تحقيق التواصل الفعال وبذل كافة الجهود للاهتمام بحل مشاكل وشكاوي المواطنين مشيرا الى بذل كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و تحقيق نقلة نوعية لإرضاء المواطن في المقام الأول.

وفي ختام اللقاء ، أعرب عضو مجلس الشيوخ عن تقديره لرئيس حي جنوب الغردقة علي حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب .

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر الغردقة محافظ البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر

