حي جنوب الغردقة يستقبل عضو مجلس الشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين.. ويؤكد: نعمل معا لخدمة المواطنين

استقبل اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، النائب عبد الله حسن عضو مجلس الشيوخ ويرافقه عماد سيف أمين عام حزب مستقبل وطن ، والاستاذ هاني عبد السيمع أمين مساعد الحزب والمهندس أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن داخل مكتبه بمقر حي جنوب ، لمناقشة عدد من المقترحات والقضايا التي تهم المواطنين داخل الحي في كافة المجالات .

في بداية اللقاء ، تقدم عضو مجلس الشيوخ والمرافقين بالشكر الي اللواء أحمد جبر والعاملين بالحي على ما يقدموه للمواطنين من خدمات داخل الحي وما يبذلوه من جهد ميداني لتنفيذ القانون وعودة الانضباط للشارع ، وما لمسه وسمعه من المواطينن الذين تم حل مشاكلهم بالحي ، معرباً عن سعادته بلقاء رئيس الحي والاتفاق على التعاون والتواصل المستمر لحل مشاكل المواطنين والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين .

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحي يولي أهمية كبيرة لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق الدائم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، انطلاقًا من الإيمان بأهمية العمل التكاملي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ، ودعم خطط الدولة نحو الارتقاء بالخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف القطاعات ، قائلاً أن " مكتبى مفتوح للجميع على مدار اليوم والمواطن له حقوق كتير علينا " .

كما اكد رئيس حي جنوب الغردقة ، علي حرصه الدائم من أجل تحقيق التواصل الفعال وبذل كافة الجهود للاهتمام بحل مشاكل وشكاوي المواطنين مشيرا الى بذل كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و تحقيق نقلة نوعية لإرضاء المواطن في المقام الأول.

وفي ختام اللقاء ، أعرب عضو مجلس الشيوخ عن تقديره لرئيس حي جنوب الغردقة علي حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب .