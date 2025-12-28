قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد

إبراهيم عيسى مع أسرته فى العرض الخاص بفيلم الملحد
إبراهيم عيسى مع أسرته فى العرض الخاص بفيلم الملحد
أحمد إبراهيم

حرص الكاتب والسيناريست إبراهيم عيسى على اصطحاب أسرته فى العرض الخاص لفيلم الملحد حيث يسجل ذلك الظهور الأول لهم. 

وخطفت أسرة إبراهيم عيسى، الأنظار خلال العرض الخاص الذي شهد حالة من الجدل الشديد بسبب الاحداث التى سبقت عرض الفيلم. 

وجاء العرض الخاص وسط اهتمام إعلامي ملحوظ، بحضور عدد من صُنّاع العمل والمهتمين بالسينما، في انتظار طرح الفيلم رسميًا بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

ويُعد فيلم «الملحد» من الأعمال السينمائية التي أثارت جدلًا قبل عرضها، نظرًا لطبيعة موضوعه، ما زاد من اهتمام الجمهور والمتابعين بالعرض الخاص وردود الفعل الأولية عليه.

قصة وأبطال فيلم «الملحد»

يذكر أن فيلم «الملحد» بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير هذا الانتشار على المجتمع.

