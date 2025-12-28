الأنبا باسيليوس يترأس قداس تدشين كنيسة القديس بطرس بالمنيا الجديدة | صور

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس تدشين كنيسة القديس بطرس، بمنطقة زهراء المنيا الجديدة.

صلوات تدشين كنيسة

جاء ذلك بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب توماس رياض، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، بحضور ممثلي عن لجنة صانعي السلام بمحافظة المنيا، والأوقاف، وجهاز المنيا الجديدة.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الكنيسة الحية"، مقدمًا كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى جميع من ساهم في بناء الكنيسة، مهنئًا الجميع بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.