رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»

وجّهت الإعلامية رضوي الشربيني رسالة خاصة لـ مُتابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

إطلالة رضوي الشربيني

وشاركت رضوي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وعلّقت: "هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك".

أمنية رضوي الشربيني في 2026

وكشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن أمنياتها مع اقتراب العام الجديد 2026، كما تحدّثت عن التغييرات التي طرأت على شخصيتها وما تسعى للتخلّي عنه خلال الفترة المقبلة.

وقالت رضوى الشربيني، خلال لقائها مع قناة DMC، إنها لم تعد بحاجة إلى الدعم العاطفي من الآخرين، موضحة: «مبقتش محتاجة حد يطبطب عليا، ولما بحتاج بلجأ لربنا».

وأضافت أنها تتمنى أن تصبح أكثر هدوءًا في تعاملاتها الاجتماعية خلال العام الجديد، قائلة: «نفسي أخف خناق مع الناس»، في إشارة إلى رغبتها في تقليل التوتر والخلافات في حياتها اليومية.

وأكدت رضوى الشربيني أنها تشعر بالرضا عن تطور ردود أفعالها، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر قوة وثباتًا من السابق، وهو ما يجعلها أكثر سعادة وثقة بنفسها في المرحلة الحالية من حياتها.

يُذكر أن خرجت الإعلامية رضوى الشربيني عن صمتها وردّت على الشائعات المتداولة مؤخرًا حول زواجها، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح تمامًا.

وقالت رضوي الشربيني في تصريحات تلفزيونية أوضحت الشربيني موقفها قائلة: "لو هتجوز هقول… دا أكيد هو كمان هيقول، وكلو إشاعات"، مشددة على أنها ليست من الأشخاص الذين يُخفون مثل هذه الأمور عن جمهورهم.

وأضافت أن حياتها الشخصية أصبحت هدفًا للشائعات من حين لآخر، وأنها تفضّل الرد فقط عندما يصل الأمر إلى حد المبالغة، مؤكدة أنها ستعلن أي خطوة رسمية في حياتها بنفسها.

تأتي تصريحات الشربيني بعد انتشار واسع لخبر زواجها خلال الساعات الماضية، ما دفعها لنفيه بشكل قاطع.