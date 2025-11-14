قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فلسطين ترحب بالبيان العربي الإسلامي الأمريكي بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة

مجلس الأمن الدولي
قسم الخارجي

أعربت فلسطين عن ترحيبها بالبيان العربي الإسلامي الأمريكي بشأن قرار مجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة.

قرار مجلس الأمن حول غزة

وقالت فلسطين في بيان لها اليوم الجمعة "رحبت دولة فلسطين، بالبيان الصادر بتاريخ 14 نوفمبر الجاري عن الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، بشأن مشروع قرار مجلس الأمن، والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي جرى الإعلان عنها في 29 سبتمبر الماضي، وتم تأكيدها في اجتماع شرم الشيخ".

وأضاف البيان "أكدت دولة فلسطين، اليوم الجمعة، أهمية هذا المسعى، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والانتقال الفوري نحو إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في القطاع ومنع التهجير، ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ورحبت دولة فلسطين بما جاء في هذا البيان، الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، والذهاب إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة أن يكون ذلك وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وجددت دولة فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

قرار مجلس الأمن قرار مجلس الأمن حول غزة البيان العربي الإسلامي الأمريكي دولة فلسطين اجتماع شرم الشيخ الانسحاب الإسرائيلي

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
حسناء سيف الدين
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
