روسيا تنافس الولايات المتحدة على مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الأمن

وزعت روسيا مشروع قرار بشأن قطاع غزة ينافس المشروع الأمريكي على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ويتجاهل بعض البنود الواردة في خطة ترامب للسلام.

المشروع الروسي بشأن غزة

وبحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس، يتجاهل المشروع الروسي، إنشاء "مجلس سلام" والنشر الفوري لقوة دولية، ويكتفي بالإشادة بـ"المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار"، من دون تسمية الرئيس الأمريكي أو ذكر "مجلس السلام" أو تفويض القوة الدولية.

ويطالب المشروع الروسي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بـ "تحديد خيارات لتنفيذ أحكام" خطة السلام وتقديم تقرير "سريعا" يتضمن "خيارات لنشر قوة استقرار دولية" في غزة.

المشروع الأمريكي بشأن غزة

يأتي ذلك، بعدما بدأت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مفاوضات رسمية داخل مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار "يؤيد" خطة الرئيس دونالد ترامب التي أتاحت وقف إطلاق نار هش في القطاع الفلسطيني في 10 أكتوبر الماضي بعد عامين من الحرب المدمرة.

يقترح مشروع القرار الأمريكي الذي عُدل عدة مرات، منح تفويض حتى نهاية ديسمبر 2027 لـ"مجلس سلام" برئاسة دونالد ترامب، وهي هيئة "حكم انتقالي" لإدارة غزة. كما تمنح تفويضا لنشر "قوة استقرار دولية".