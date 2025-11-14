قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الأونروا : 40% من المياه النظيفة تم إيصالها في غزة بفضل عمل المهندسين التابعين للوكالة

الأونروا
الأونروا
محمود نوفل

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أنها تواجه حملة تشويه ممنهجة من جانب "إسرائيل" ، مشيرة أن لديها 12 ألف موظف في غزة يعملون في خدمات التعليم والصحة.

وقالت  وكالة الأونروا في تصريحات لها علي لسان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني : عملنا متواصل في غزة ونعمل على مدار الساعة لتقديم خدماتنا بالقطاع
وان  40% من المياه النظيفة تم إيصالها في غزة بفضل عمل المهندسين التابعين للوكالة.

وفي وقت سابق ؛ أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ، وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع في غزة.

وقال المفوض العام للأونروا، في تصريحات له: أكثر من 40,000 طفل قتلوا أو أصيبوا جراء القصف والضربات الجوية في غزة.

وأضاف المفوض العام للأونروا: ما لا يقل عن 17,000 طفل أصبحوا بلا مرافق أو منفصلين عن عائلاتهم في قطاع غزة.

وختم المفوض العام للأونروا، تصريحاته قائلا: مليون طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية شديدة وغير قادرين على الدراسة.

