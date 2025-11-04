قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الأوقاف تطلق أكثر من 586 قافلة دعوية بالمدارس لتعزيز احترام الكبار
مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
أخبار العالم

الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة

محمود نوفل

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أن نحو 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة في غزة معظمها متضرر ومكتظ.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن “مئات الآلاف بقطاع غزة ينامون في الشوارع بلا خيام وأماكن إيواء، موضحة أن لديها ما يكفي من خيام لإيواء أهالي غزة الذين ينام كثيرون منهم في الشوارع، ولا نفهم مطلقا منطق منعنا من إدخال خيام وأدوية ومواد غذائية من شأنها أن تغيث أهالي غزة”.

وقالت "الأونروا" إن عدم فتح معبري زيكيم وإيريز عطل إدخال شاحنات المساعدات ووصولها إلى مختلف مناطق قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأونروا في تصريحات صحفية: "نحن منظمة لدينا تفويض أممي بالعمل في الأراضي الفلسطينية ولسنا منظمة عابرة".

وأشارت إلى أن موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمنع الأونروا استئناف عملها ليس جديدا، كاشفة أن أهالي غزة لم يشعروا بتحسن أوضاعهم بسبب نوعية المساعدات الإنسانية التي تصلهم ومحدوديتها، لافتة إلى أن المساعدات تدخل إلى قطاع غزة لكن لم تصل إلى 600 شاحنة يوميا كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الأونروا إنه لا بد من دخول المعدات الثقيلة لفتح الطرقات والشوارع في قطاع غزة.

