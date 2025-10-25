الأونروا تجدد دعوتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع اقتراب الشتاء

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضحت الأونروا - في منشور لها عبر منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه مع اقتراب فصل الشتاء في قطاع غزة، تزداد حاجة الناس إلى المأوى والدفء، مضيفة أن مواد الإيواء ولوازم الشتاء للعائلات الفلسطينية النازحة تتواجد في مستودعات الأونروا، ولكن يُمنع دخولها.

ومع مرور عامين على حرب الإبادة في قطاع غزة، يواجه النازحون مصيرا صعبا في خيامهم التي تفتقر لأبسط وسائل الحماية، ويبحثون عن مأوى يحميهم، حيث ارتقى عدد منهم لا سيما الأطفال، نتيجة البرد القارس خلال موسمي الشتاء الماضيين.