الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن مئات الآلاف بقطاع غزة ينامون في الشوارع بلا خيام وأماكن إيواء، موضحة أن لديها ما يكفي من خيام لإيواء أهالي غزة الذين ينام كثيرون منهم في الشوارع ولا نفهم مطلقا منطق منعنا من إدخال خيام وأدوية ومواد غذائية من شأنها أن تغيث أهالي غزة.

وأضافت "الأونروا" أن عدم فتح معبري زيكيم وإيريز عطل إدخال شاحنات المساعدات ووصولها إلى مختلف مناطق قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأونروا في تصريحات صحفية "نحن منظمة لدينا تفويض أممي بالعمل في الأراضي الفلسطينية ولسنا منظمة عابرة".

وأشارت إلى أن موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بمنع الأونروا استئناف عملها ليس جديدا، كاشفة أن أهالي غزة لم يشعروا بتحسن أوضاعهم بسبب نوعية المساعدات الإنسانية التي تصلهم ومحدوديتها، لافتة إلى أن المساعدات تدخل إلى قطاع غزة لكن لم تصل إلى 600 شاحنة يوميا كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الأونروا إنه لا بد من دخول المعدات الثقيلة لفتح الطرقات والشوارع في قطاع غزة