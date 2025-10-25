أحمد الجنايني يرد على منة شلبي: الحب يصنع المعجزات

قرر المنتج أحمد الجنايني الرد على تعليق زوجتها الفنانة منة شلبي بعد إعلان زواجهما أمس.

وقال أحمد الجنايني : إحساس حلو إني أدخل أكتب براحتي بقى ومافيش على رأسي بطحة وبخصوص ازاي بقى فالحب يصنع المعجزات.

يذكر أن الفنانة منه شلبي حسمت الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول زواجها من المنتج احمد الجنايني وأعلنت بشكل رسمى زواجهما، لتضع بذلك نهاية للتكهنات التى شغلت الوسط الفنى ومواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً، خاصة بعد تسريب وثيقة الزواج فى الساعات الماضية.

تراجع منة شلبي عن الظهور مع زوجها أحمد الجنايني في مهرجان الجونة

زواج منه شلبي من المنتج احمد الجنايني تم بشكل رسمى قبل أسبوعين وسط تكتم تام من الطرفين، حيث كانت منة ترغب فى إعلان الخبر خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة، وذلك بالظهور مع زوجها على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح الذى أقيم يوم الخميس الماضى، ويكون ذلك إعلانا رسميا منهما وفى نفس الوقت يحضر الجنايني تكريمها خلال الحفل بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعى إلا أنهما تراجعا فى اللحظات الأخيرة.

وثيقة زواج مسرّبة تشعل مواقع التواصل

بدأت قصة الجدل قبل أيام عندما تم تداول وثيقة زواج منة شلبي وأحمد الجنايني على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، دون أي تعليق رسمي من الطرفين، مما أشعل موجة كبيرة من التساؤلات والتكهنات.

بعض رواد مواقع التواصل رجّحوا أن تكون الوثيقة حقيقية، بينما اعتبرها آخرون مزيفة أو مفبركة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ومع امتناع المأذون الشرعي الذي أجرى عقد القران عن الإدلاء بأي تصريحات، ازداد الغموض أكثر، حيث أكد أن أصحاب الشأن فقط هم من يحق لهم الكشف عن تفاصيل الزواج.

رد منة شلبي: “قولوا يا رب”

منة شلبي التي كانت تحرص طوال حياتها الفنية على إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء، كانت قد ردت بشكل غير مباشر على الشائعات قبل أيام قليلة من إعلانها الرسمي للزواج، حين سُئلت عن حقيقة زواجها فقالت مازحة: "قولوا يا رب"، وهو الرد الذي فسره البعض آنذاك على أنه تلميح لعلاقة عاطفية جادة.