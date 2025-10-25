قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الحمد لله.. أول تعليق من هايدي موسى بعد عقد قرانها

هايدي موسى
هايدي موسى
سارة عبد الله

شاركت الفنانة هايدي موسى، صورا من عقد قرانها على المذيع محمد غانم.

وكتبت هايدي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني اليوم مع من اختاره قلبي، اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا بالخير وأرزقنا المودة والرحمة”.

واحتفلت  الجمعة 24 أكتوبر، المطربة هايدي موسى، بعقد قرانها على المذيع محمد غانم، وذلك بمنطقة الأهرامات بحضور الأهل والأصدقاء. 

هايدي موسى - أغنية لسه صبية 

وكانت الفنانة هايدي موسى أصدرت أحدث أغانيها  "لسه صبية" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.  

الأغنية جاءت باللهجة البدوية أو "السيناوية"، وهو عبارة عن عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجدداً من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، اضافة الى التوزيع الموسيقي الحديث. 

قالت هايدي موسي في لقاء خاص لصدي البلد، إنها صُورت أغنية "لسه صبية" تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة في صحراء سيناء تحت درجة حرارة مرتفعة اضافة الى اظهار بعض المشاهد من الفيوم حيث كانت الأجواء والمشاهد مختلفة وجديدة، وظهرت هايدي موسى بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة، حيث ظهرت بإطلالة بدوية تناسبت مع أجواء الأغنية.

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بطرح أغنية "لسه صبيه"، مشددةً على أنها من أكثر الأغنيات المختلفة التي قدمتها حيث قدمت اللهجة البدوية لأول مرة، كاشفةً عن أنها كانت ترغب بتقديم هذا اللون الغنائي منذ فترة طويلة.

هايدي موسى محمد غانم إنستجرام

