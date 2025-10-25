حبايب القلب.. أحمد السعدني يهنئ منة شلبي وأحمد الجنايني بالزواج

حرص الفنان أحمد السعدني، على تهنئة الفنانة منة شلبي، والمنتج أحمد الجنايني، بمناسبة زواجهم بعد إعلانهم رسميا.

وعلق أحمد السعدني على الخبر، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب عبر خاصية الاستوري: "ألف مبروك يا حبايب القلب".

وحسمت الفنانة منة شلبي الجدل المثار خلال الأيام الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تداول وثيقة زواج منسوبة إليها وإلى المنتج أحمد الجنايني.

وأعلنت الفنانة منة شلبي رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني، في حفل عائلي بسيط أقيم بعيدًا عن الأضواء وعدسات الكاميرات.

جاء هذا الإعلان ليضع حدًا لسيل الشائعات والتكهنات التي لاحقت الفنانة خلال الفترة الأخيرة، ما أثار حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها.