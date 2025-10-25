مهرجان الموسيقى العربية.. الصور الكاملة لحفلتي مي فاروق وعلي الحجار

إستعادت الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى تحمل إسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيلها وتنظمها وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويديرها المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجى بإشراف أمانى السعيد مستشار رئيس الأوبرا بريق العصر الذهبى للنغم .

مسرح النافورة

فعلى مسرح النافورة تنقلت النجمة مى فاروق على ضفاف الطرب، وبصوتها الذى يبعث الحياة فى التراث الغنائى تغنت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى بـ ليلة حب، كل الحبيبه، كان نفسى اقابلك، قريبه منسيه، ضحكت فجأة، ميزنى، بلاش عتاب، بعيد عنك، افتكرلك ايه، ليالينا، هدى الليل، تاريخى، ألف ليلة وليلة .

قبلها إستعرض نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا مى حسن، ياسر سليمان، أحمد سعيد مجموعة من أيقونات زمن الفن الجميل كان منها أول مره تحب ياقلبى، ع الحلوه والمره، تعب الهوى، القلب ولا العين، قديش كان فى ناس، كلمة حلوة، كعب غزال، وحياتك ياحبيبى، انت مين .

مي فاروق

مسرح سيد درويش

وعلى شواطئ الحنين وفى مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " أنشد النجم علي الحجار مجموعة من أعماله الراسخة كان منها المال والبنون، على قد ما حبينا، الليل وآخره، رمى رمشه، فى قلب الليل، العروسة، اعذرينى، مسألة مبدأ، مغرم صبابة، إنت المدد، ماتمنعوش الصادقين، الزين والزينة، زى الهوا، لما الشتا يدق البيبان، يا إسكندرانى، بنت وولد، ياموجه يازرقا، تجيش نعيش، عارفة، بوابة الحلوانى.

علي الحجار

أوبرا دمنهور

وفى مسرح أوبرا دمنهور إرتدى نجوم فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى أمير رفاعى، السيد وهب الله، هبة إسماعيل، وائل أبو الفتوح، يمنى حسن، وسارة مجدى بقيادة المايسترو هشام نبوى قفاز الإجادة، وتجسدت فى أصواتهم فكرة تقديم التراث بروح معاصرة وتغنوا بـ القلب معاك، على بلد المحبوب، قال ايه بيسألونى، عدوية، عيون بهية، ياللى سامعنى، بلاش عتاب، يا أعز من عينى، حبيتك تنسيت النوم، إلا انت، أنا بعشقك، فى يوم وليلة، قلبى ومفتاحه، موعود .

بهذا المشهد المتنوع تواصل ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الثالثة والثلاثين عزفها على أوتار الإبداع لتؤكد أن الموسيقى لا تزال لغة القلوب التى تجمع المصريين على الجمال وتُجدد روح الفن فى أبهى صوره.