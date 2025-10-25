قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لولا دا سيلفا يهاحم ترامب والأمم المتحدة: فشلا في حماية ضحايا الحرب بغزة
محمد الدمرداش يحسم رئاسة نادي الزهور في انتخابات قياسية
محمد صلاح يتحدى الجميع.. عودة مرتقبة مع ليفربول أمام برينتفورد
الغيابات وتاريخ المواجهات.. 5 معلومات عن إياب الأهلي وبطل بوروندي
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الموسيقى العربية.. الصور الكاملة لحفلتي مي فاروق وعلي الحجار

مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
سعيد فراج

إستعادت الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى تحمل إسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيلها وتنظمها وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويديرها المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجى بإشراف أمانى السعيد مستشار رئيس الأوبرا بريق العصر الذهبى للنغم . 

مسرح النافورة

فعلى مسرح النافورة تنقلت النجمة مى فاروق على ضفاف الطرب، وبصوتها الذى يبعث الحياة فى التراث الغنائى تغنت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى بـ ليلة حب، كل الحبيبه، كان نفسى اقابلك، قريبه منسيه، ضحكت فجأة، ميزنى، بلاش عتاب، بعيد عنك، افتكرلك ايه، ليالينا، هدى الليل، تاريخى، ألف ليلة وليلة .

قبلها إستعرض نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا مى حسن، ياسر سليمان، أحمد سعيد مجموعة من أيقونات زمن الفن الجميل كان منها أول مره تحب ياقلبى، ع الحلوه والمره، تعب الهوى، القلب ولا العين، قديش كان فى ناس، كلمة حلوة، كعب غزال، وحياتك ياحبيبى، انت مين .

مي فاروق 

مسرح سيد درويش

وعلى شواطئ الحنين وفى مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " أنشد النجم علي الحجار مجموعة من أعماله الراسخة كان منها المال والبنون،  على قد ما حبينا، الليل وآخره، رمى رمشه، فى قلب الليل، العروسة، اعذرينى، مسألة مبدأ، مغرم صبابة، إنت المدد، ماتمنعوش الصادقين، الزين والزينة، زى الهوا، لما الشتا يدق البيبان، يا إسكندرانى، بنت وولد، ياموجه يازرقا، تجيش نعيش، عارفة، بوابة الحلوانى. 

علي الحجار 

أوبرا دمنهور

وفى مسرح أوبرا دمنهور إرتدى نجوم فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى أمير رفاعى، السيد وهب الله، هبة إسماعيل، وائل أبو الفتوح، يمنى حسن، وسارة مجدى بقيادة المايسترو هشام نبوى قفاز الإجادة، وتجسدت فى أصواتهم فكرة تقديم التراث بروح معاصرة وتغنوا بـ القلب معاك، على بلد المحبوب، قال ايه بيسألونى، عدوية، عيون بهية، ياللى سامعنى، بلاش عتاب، يا أعز من عينى، حبيتك تنسيت النوم، إلا انت، أنا بعشقك، فى يوم وليلة، قلبى ومفتاحه، موعود . 

بهذا المشهد المتنوع تواصل ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الثالثة والثلاثين عزفها على أوتار الإبداع لتؤكد أن الموسيقى لا تزال لغة القلوب التى تجمع المصريين على الجمال وتُجدد روح الفن فى أبهى صوره.

مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار مسرح سيد درويش مسرح النافورة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية علاء عبد السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-10-2025

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

ترشيحاتنا

أعمال تشجير طريق دير درنكة بأسيوط

محافظ أسيوط: استمرار أعمال النظافة والتشجير ورفع المخلفات بطريق درنكة

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

محافظ أسيوط: شاشات بالميادين لتمكين المواطنين من متابعة افتتاح المتحف الكبير

وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمركز ساحل سليم بأسيوط

محافظ أسيوط: دعم لمشروعات إيفاد للنهوض بالزراعة والريف وتحسين معيشة المزارعين

بالصور

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد