مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام..شاهد

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها صورا جديدة لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام عبر خاصية"الأستوري".



وخطفت الفنانة مي سليم، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة لافتة بالملابسة الشتوية حيث جاكت جلد بني ، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وتعتمد مي سليم، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

