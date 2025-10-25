إلهام شاهين تهنئ أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل بمهرجان الجونة

هنأت الفنانة ألهام شاهين، الفنان أحمد مالك بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل بمهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على انستجرام: “حفل ختام رائع بمهرجان الجونة مبروك لكل الفائزين بالجوائز، مبروك للفنان الرائع أحمد مالك أفضل ممثل، جائزة مستحقة ربنا يوفقك فيما هو قادم”.

الهام شاهين

فستان إلهام شاهين في ختام الجونة

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة محتشمة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بالشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.