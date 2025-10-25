فستان إلهام شاهين المحتشم في ختام الجونة يخطف الأنظار | شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة إلهام شاهين، وذلك خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

فستان إلهام شاهين في ختام الجونة

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة محتشمة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بالشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.