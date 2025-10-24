الذكاء الاصطناعي يهدد آلاف الوظائف حول العالم.. تعرف على المهن المعرضة للخطر.. كيف تحمي نفسك

يشهد العالم تغيرًا جذريًا في سوق العمل بسبب التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن ملايين الوظائف مهددة بالاختفاء خلال السنوات المقبلة مع تصاعد موجة الأتمتة والروبوتات الذكية.

المهن الأكثر عرضة لخطر الذكاء الاصطناعي

وفي الوقت نفسه، تظهر فرص جديدة أمام العاملين الذين يمتلكون مهارات التفكير الإبداعي والتحليل والتواصل البشري، وفقا لما نشر في موقع World Economic Forum، وهي:

ـ الوظائف الإدارية والمكتبية: مثل إدخال البيانات والمراسلات والمهام الروتينية التي يمكن أتمتتها بسهولة.

ـ خدمة العملاء والمكالمات الهاتفية: إذ بدأت الشركات بالاعتماد على روبوتات المحادثة الذكية (Chatbots) لتقديم الدعم الفني والمبيعات.

ـ الترجمة والتدقيق اللغوي البسيط: أصبحت البرامج قادرة على الترجمة الآلية بسرعة ودقة متزايدة، مما يقلل الحاجة إلى العنصر البشري في المهام الأساسية.

ـ المبيعات التقليدية: تعتمد كثير من الشركات على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء وتخصيص العروض بشكل أكثر دقة وفاعلية.

ـ المحاسبة والمعاملات المالية الروتينية: مع تطور أنظمة المحاسبة الآلية القادرة على إنجاز المهام الحسابية بكفاءة أكبر وأخطاء أقل.

وظائف أقل تأثرًا بالتكنولوجيا

ـ المهن الإبداعية والفنية: مثل كتابة المحتوى، الإخراج، التصميم، والموسيقى.

ـ التعليم والتدريب: التي تعتمد على التفاعل الإنساني وفهم الفروق الفردية بين المتعلمين.

ـ الطب والرعاية الصحية: خاصة التخصصات التي تتطلب تشخيصًا مباشرًا أو تعاملًا بشريًا حساسًا.

ـ المهن الاجتماعية والنفسية: مثل الإرشاد والعلاج النفسي، التي لا يمكن استبدال التعاطف البشري فيها بالآلة.

كيف تحمي نفسك من فقدان وظيفتك؟

ـ طوّري مهارات التفكير النقدي والإبداعي.

ـ تعلمي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بدل الخوف منها.

ـ تابعي التطورات التقنية في مجالك وشاركي في دورات تدريبية مستمرة.