فى ذكراه .. قصة اعتزال محمد كمال المصري الملقب بشرفنطح

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد كمال المصري والذي لقب باسم “شرفنطح”، بعد تجسيده لشخصية تحمل نفس الاسم، وهي التي اعتاد تجسيدها في مسرحياته من خلال فرقته الخاصة التي جاب بها أقاليم مصر.

بداية محمد كمال المصري

ولد محمد كمال المصري في ١١ أغسطس ١٨٨٦م بحارة ألماظ في شارع محمد على بالقاهرة، والده يعمل بالأزهر، التحق بمدرسة الحلمية الأميرية، وانضم لأول فرقة مدرسية للتمثيل فيها في دور بائع أحذية، ولقي أداؤه استحساناً كبيراً، فترك الدراسة وتفرغ للتمثيل، انضم لفرق الهواة، وأجاد تقليد الشيخ سلامة حجازي،فلقبه البعض "سلامة حجازى الصغير"، عمل في عدة فرق منها فرقة سيد درويش، وفرقة جورج أبيض، وقدم مع فرقة نجيب الريحاني مسرحية "صاحب السعادة كشكش بيه".

كوّن فرقة مسرحية لمنافسة فرقة الريحاني، واستأجر مسرحا بالقرب من المسرح الذي يعرض عليه الريحاني أعماله، ونافست شخصيته "شرفنطح" شخصية الريحاني "كشكش بيه"، وحقق بها نجاحاً جماهيرياً.

أعمال محمد كمال المصري

قدم أول أدواره السينمائية في فيلم (سعاد الغجرية) عام ١٩٢٨م، جسد شخصية الرجل البخيل ضئيل الجسم ذي النظرة الماكرة والأنف الكبير والشارب المهذب مرتديا الطربوش، وحافظ على هذه الشخصية في كل أدواره وتميز بخفة الدم والكوميديا الراقية.

قدم أكثر من ٤٥ عملاً فنياً بين المسرح والسينما، شارك الريحاني في٣ منها: سلامة في خير عام ١٩٣٧م، سى عمر عام ١٩٤٠م، أبو حلموس عام ١٩٤٧م، كما مثّل أمام أم كلثوم في فيلم فاطمة عام ١٩٤٧م، وآخر أعماله حسن ومرقص كوهين، عفريته إسماعيل ياسين عام ١٩٥٤م.

حرص على خصوصية حياته فلم يعرف أحد عنه أي معلومات ولا مقر سكنه وحتى تاريخ ميلاده اختلف فيه فهناك من يقول أنه وُلد في ١٨ أغسطس ١٨٨٦م، وتزوج ٨ مرات من فتيات لا تتجاوز أعمارهن الـ ١٨ عاماً، وفي كل مرة ينتقل إلى منزل جديد، ولم ينجب معلناً انه لا يرغب في إحضار أطفال يعانون في الحياة.

قرر الاعتزال بعد أصابته بالربو، وصرفت له النقابة مبلغ ١٠ جنيهات كمعاش، فعانى من المرض والفقر والوحدة، ولم يبق بجانبه سوى زوجته ولم يعلم أحد بوفاته إلا حينما أتى إليه موظف النقابة لتسليمه المعاش، ففوجىء بوفاته عن عمر يناهز ٨٠ عامآ في ٢٥ أكتوبر ١٩٦٦م.