برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية الأسبوع المقبل

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على رعاية الدورة الأولى من مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، والذى يقام خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الحالى.

ووجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على رعايته الكريمة للدورة الأولى من المهرجان.

وقال إن هذه الرعاية تأتي في إطار توجه الدولة المصرية للحفاظ على التراث والموروثات الشعبية، عبر عدة محاور تشمل التوثيق الرسمي عبر مراكز متخصصة ودعم المبادرات الفردية والمجتمعية، وتوظيف التراث في التنمية السياحية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الموروثات.

تفاصيل مهرجان قنا للفنونو والحرف التراثية

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس مؤسسة س للثقافة والإبداع ومؤسس ورئيس مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، إن المهرجان يهدف إلى إحياء وحفظ الفنون والحرف التراثية والبيئية، والتأكيد على دور المجتمع ودور المؤسسات في التوعية بالحفاظ على التراث الشعبي، وأيضا إقامة ورش تدريبية للمتخصصين في مجال الفنون الشعبية والحرف التراثية لتطوير مهارات الشباب.

بالإضافة إلى تقديم الفنون والحرف التراثية فى كل الأماكن، خاصة القرى والنجوع والمستشفيات لأول مرة.

وكذلك خلق فرص اقتصادية من خلال دعم المنتجات الحرفية، وتعريف الأجيال الجديدة بها وتدريبهم على صناعتها، وتمكين الفنانين والحرفيين المحليين، وتوفير منصات عرض إبداعاتهم، وتنمية المهارات الفنية لدى الحرفيين من أبناء قنا على يد المتخصصين في الورش الفنية.