شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
من قلب الحضارة إلى العالم.. المتحف المصري الكبير يعيد رسم ملامح القوة الناعمة لمصر
سعر الذهب في مصر اليوم 25-10-2025.. هذه قيمة عيار 21 الآن
مدبولي: المتحف الكبير لن يكون مُجرد مزارٍ أثري يُنافس نظائره في العالم
برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية الأسبوع المقبل

مهرجان قنا للفنون والحرف الثراثية
مهرجان قنا للفنون والحرف الثراثية
أحمد إبراهيم

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على رعاية الدورة الأولى من مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، والذى  يقام خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الحالى.

ووجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على رعايته الكريمة للدورة الأولى من المهرجان.

وقال إن هذه الرعاية تأتي في إطار توجه  الدولة المصرية للحفاظ على التراث والموروثات الشعبية، عبر عدة محاور تشمل التوثيق الرسمي عبر مراكز متخصصة ودعم المبادرات الفردية والمجتمعية، وتوظيف التراث في التنمية السياحية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الموروثات.

تفاصيل مهرجان قنا للفنونو والحرف التراثية

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس مؤسسة س للثقافة والإبداع ومؤسس ورئيس مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، إن المهرجان يهدف إلى إحياء وحفظ الفنون والحرف التراثية والبيئية، والتأكيد على دور المجتمع ودور المؤسسات في التوعية بالحفاظ على التراث الشعبي، وأيضا إقامة ورش تدريبية للمتخصصين في مجال الفنون الشعبية والحرف التراثية لتطوير مهارات الشباب.

بالإضافة إلى تقديم الفنون والحرف التراثية فى كل الأماكن، خاصة القرى والنجوع والمستشفيات  لأول مرة.

وكذلك خلق فرص اقتصادية من خلال دعم المنتجات الحرفية، وتعريف الأجيال الجديدة بها وتدريبهم على صناعتها، وتمكين الفنانين والحرفيين المحليين، وتوفير منصات عرض إبداعاتهم، وتنمية المهارات الفنية لدى الحرفيين من أبناء قنا على يد المتخصصين  في الورش الفنية. 

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية خالد عبد الحليم محافظ قنا مهرجان قنا

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

