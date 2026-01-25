قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور

بحيرة مقدسة في معبد مونتو
بحيرة مقدسة في معبد مونتو
محمد الاسكندرانى

أعلنت بعثة أثرية مصرية-صينية، اليوم السبت الكشف عن بحيرة مقدسة داخل نطاق معبد مونتو بمجمع معابد الكرنك، في مدينة الأقصر الغنية بالآثار جنوب مصر.

 البحيرة المقدسة في معبد مونتو


وقال جيا شياو بينغ، رئيس المشروع من الجانب الصيني، إن الاكتشاف الجديد، إلى جانب البحيرة المقدسة المعروفة سابقا في معبد مونتو، يشكّل تخطيطا فريدا لبحيرتين مقدستين متوازيتين تمتدان شمالا وجنوبا داخل أسوار مجمع الكرنك.

البحيرة المقدسة الجنوبية


وأطلق الخبير الصيني على الاكتشاف الجديد اسم "البحيرة المقدسة الجنوبية"، موضحا أنها البحيرة المقدسة الوحيدة في تاريخ علم الآثار المصرية التي خضعت لأعمال تنقيب علمية ومنهجية، مما وفر ثروة من المواد الأولية للدراسة، ولا سيما الأبحاث المتعلقة بالبحيرات المقدسة.
من جانبها، قالت هند علي، كبير مفتشي معبد مونتو وعضو البعثة من الجانب المصري، إن هذا الاكتشاف يُعد أمرا نادرا وتتويجا للعمل الشاق الذي قامت به البعثة المشتركة على مدار ثمان سنوات.

البحيرة المقدسة في معبد مونتو معبد مونتو بحيرة مقدسة معابد الكرنك الأقصر

