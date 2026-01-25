أبرزهم عزيز الشافعى وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون العزاء فى والد أحمد ابراهيم

بدأ منذ قليل عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم في مسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس.

وحرص على الحضور عدد من النجوم ، منهم : عمرو مصطفي، عزيز الشافعي ، أمير طعمية ، تامر حسين ، رامى جمال.

كان أحمد ابراهيم، اعلن وفاة والده خلال الأيام الماضية ، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، ابويا حبيبى وروحي مات.

احدث اعمال أحمد إبراهيم

كانت أحدث أعمال الموزع أحمد إبراهيم مع الفنانة آمال ماهر من خلال أغنية "خذلني"، التى طرحتها مؤخراً ضمن أغانى البومها الأخير، وتعاونت فيها أيضاً مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي والمهندس أمير محروس فى الميكس والماستر.