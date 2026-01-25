دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الفتح والفيحاء في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا في الجولة الـ 18 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

أهدر الفريقان العديد من الفرص التي أتيحت لهما خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل الفيحاء ضد الفتح علي نحو التالي:

حراسة المرمى: أوسكار موسكيرا

خط الدفاع: ألفا سيميدو – مروان سعدان – كريس سمولينغ – خورخي فرنانديس – أحمد بامسعود

الوسط: زياد الجري – ويسلي دلغادو – زيدو يوسف – ياسين بنزيا

الهجوم: فاشن ساكالا

ويجلس علي دكة البدلاء كلا من:

ريان إيناد – سعد الشرفاء – سيلفير جانفولو – أمين البخاري – محمد الرشيدي – فواز الحامد – منصور البيشي – نائف مسعود – نايف الحارثي – علي المسعود – زياد الصحفي – حسين قاسم – عبد الله الجوعي – محمد رفعت – علي الدقيل.