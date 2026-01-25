3 عروض جادة من الأهلي للتخلص من أشرف داري فى الميركاتو الشتوي

قدم النادي الأهلي 3 عروض إلى المغربي أشرف داري من أجل إنهاء الأزمة القائمة بين الطرفين والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.



العرض الأول يتمثل في فسخ التعاقد بالتراضي، على أن يحصل اللاعب على نسبة من القيمة المتبقية في عقده مع النادي.

العرض الثاني يتضمن الموافقة على انتقاله إلى الدوري الفرنسي على سبيل الإعارة، مع حصول الأهلي على قيمة الإعارة كاملة، إلى جانب تحمّل النادي الفرنسي جزء من راتب اللاعب.

العرض الثالث يتمثل في توفير عرض رسمي لرحيل اللاعب بشكل نهائي عن النادي، مقابل قيمة مالية مناسبة ترضي إدارة الأهلي، ويتمسك أشرف داري بالحصول على كامل مستحقاته المالية في عقده، أو الرحيل إلى الدوري الفرنسي على سبيل الإعارة، بشرط تقاضي راتب 6 أشهر من الأهلي، إضافة إلى قيمة الإعارة كاملة، بجانب راتبه من النادي الفرنسي.

